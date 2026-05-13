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印度黃金熱超夯 2026年第一季創新高

專家：印度對黃金祭高關稅幫助有限

印度素來是國際黃金的主要買家之一，是世界第二大黃金消費國，但也因為民眾大量購入黃金，資金外流，導致印度盧比承受貶值壓力，印度13日宣布，將黃金和白銀的進口關稅從現行的6％大幅提高到15％，印度總理莫迪（Narendra Modi）更敦促印度民眾暫停購買黃金一年。根據《CNBC》報導，由於伊朗戰爭導致能源成本上升，增加了印度的進口支出，導致盧比貶值跌至近年新低。為了緩舉盧比壓力，印度當局調高黃金和白銀的關稅，希望限制民間購買黃金。根據世界黃金協會資料，印度2026年前兩個月的月均黃金進口量達到83噸，比2025年的月均進口量53噸顯著增加。以價值計算，印度2026年第一季的黃金需求跟去年相比增加了近一倍，達到創紀錄的250億美元。這股對於黃金的狂熱需求推高了印度的進口支出，而在全球能源價格上漲與中東局勢動盪影響下，印度的進口成本原本就已持續增加。在截至2026年3月的財政年度中，印度商品貿易逆差超過3300億美元，其中黃金與白銀占印度總進口額近11％，而原油與石油產品則占22％。標普全球評級（S&P Global Ratings）亞太區經濟學家拉納（Vishrut Rana）表示，降低黃金進口確實有助於減少印度經常帳資金流出，因為印度的黃金進口支出相當龐大，不過，拉納認為能源成本才是最核心的問題，只要油價維持高檔，預期盧比仍將持續承受壓力。印度約85％的燃料需求仰賴進口，其中約50％的原油進口、60%的液化天然氣，以及幾乎全部的液化石油氣（LPG）供應都需經過荷姆茲海峽，伊朗戰爭爆發後，印度的能源供應受到嚴峻衝擊。盧比兌美元走弱，近日更跌至歷史低點。另外，法國外貿銀行（Natixis）經濟學家阮清（Trinh Nguyen）示警，印度正在逐漸離經濟自由化政策，「而這本是投資人看好印度的原因之一」。莫迪除了呼籲民眾暫停購買黃金一年，也敦促民眾搭乘大眾運輸、居家辦公以及外出共乘，以節省燃料消耗。