印度素來是國際黃金的主要買家之一，是世界第二大黃金消費國，但也因為民眾大量購入黃金，資金外流，導致印度盧比承受貶值壓力，印度13日宣布，將黃金和白銀的進口關稅從現行的6％大幅提高到15％，印度總理莫迪（Narendra Modi）更敦促印度民眾暫停購買黃金一年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNBC》報導，由於伊朗戰爭導致能源成本上升，增加了印度的進口支出，導致盧比貶值跌至近年新低。為了緩舉盧比壓力，印度當局調高黃金和白銀的關稅，希望限制民間購買黃金。

印度黃金熱超夯　2026年第一季創新高

根據世界黃金協會資料，印度2026年前兩個月的月均黃金進口量達到83噸，比2025年的月均進口量53噸顯著增加。以價值計算，印度2026年第一季的黃金需求跟去年相比增加了近一倍，達到創紀錄的250億美元。

這股對於黃金的狂熱需求推高了印度的進口支出，而在全球能源價格上漲與中東局勢動盪影響下，印度的進口成本原本就已持續增加。在截至2026年3月的財政年度中，印度商品貿易逆差超過3300億美元，其中黃金與白銀占印度總進口額近11％，而原油與石油產品則占22％。

專家：印度對黃金祭高關稅幫助有限

標普全球評級（S&P Global Ratings）亞太區經濟學家拉納（Vishrut Rana）表示，降低黃金進口確實有助於減少印度經常帳資金流出，因為印度的黃金進口支出相當龐大，不過，拉納認為能源成本才是最核心的問題，只要油價維持高檔，預期盧比仍將持續承受壓力。

印度約85％的燃料需求仰賴進口，其中約50％的原油進口、60%的液化天然氣，以及幾乎全部的液化石油氣（LPG）供應都需經過荷姆茲海峽，伊朗戰爭爆發後，印度的能源供應受到嚴峻衝擊。盧比兌美元走弱，近日更跌至歷史低點。

另外，法國外貿銀行（Natixis）經濟學家阮清（Trinh Nguyen）示警，印度正在逐漸離經濟自由化政策，「而這本是投資人看好印度的原因之一」。

莫迪除了呼籲民眾暫停購買黃金一年，也敦促民眾搭乘大眾運輸、居家辦公以及外出共乘，以節省燃料消耗。

相關新聞

扛不住油價狂飆！印度要民眾「重啟居家辦公」省燃料消耗

印度一家4口宵夜吃西瓜暴斃！法醫鑑定案情逆轉　驗出老鼠藥成分

川普訪中梅蘭妮亞未同行！白宮證實第一夫人缺席　專家曝背後訊號

川普啟程訪北京！美軍「末日飛機」飛向亞洲引關注

倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...