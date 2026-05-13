人氣動畫《膽大黨》首場官方聯名路跑活動「2026 DAN DA DAN RUN」正式登場，活動將於7月在新北、台中兩地舉辦，消息曝光後立刻引發動漫迷熱烈討論。除了沉浸式主題路跑與角色互動關卡外，官方公開的限定物資與造型完賽獎牌，更讓不少粉絲直呼「根本必收」。
本次活動分為北中兩場次，北部場將於7月19日在新北微風運河公園舉行，中部場則於7月25日在台中東海大學登場。目前兩場次皆持續開放報名中！交通部分，北部場鄰近捷運蘆洲線及公車路網，中部場則可透過台中火車站轉乘公車前往，方便粉絲參與。
想跑贏高速婆婆？《膽大黨》首場聯名路跑活動限定物資
此次路跑活動特別規劃「詛咒解放組」與「超能力覺醒組」兩種組別，並推出不同限定周邊。官方公開物資包含主題跑衣、號碼布、運動毛巾、掛繩票卡夾、造型斜背包與完賽紀念獎牌等；進階組別則加碼披風毯、壓克力鑰匙圈與手機掛繩夾片等收藏周邊。
其中最受矚目的，莫過於以人氣角色「高速婆婆」為靈感打造的特殊造型獎牌，話題十足。主辦單位也特別提醒，本次活動並非競速型路跑，而是以動漫互動與趣味體驗為主，希望參與者不要為了搶快而受傷，以輕鬆、安全的方式享受活動樂趣。
Science SARU打造怪奇熱血世界 《膽大黨》第三季2027年回歸
改編自龍幸伸漫畫、由動畫公司 Science SARU 製作的《膽大黨》，自2024年動畫播出後便在全球掀起高度話題。故事描述出生於靈媒師世家的高中少女小桃（綾瀨桃），與熱愛神秘學、深信外星人存在的厄卡倫（高倉健），因一場超自然事件展開各種怪奇冒險。作品融合都市傳說、幽靈、外星人、超能力與青春戀愛元素，以高速節奏與獨特風格圈粉無數。
《膽大黨》第一季播出後，不僅創下高收視紀錄，更登上 Netflix 全球非英語影集 TOP10 第二名。第二季先行劇場版上映時，更一度衝上全美票房第八名。隨著第二季完結，官方也正式宣布第三季動畫將於2027年播出，全新前導視覺也已在 Jump Festa 2026 活動中公開，再度掀起粉絲期待。
此外，知名遊戲製作人「小島秀夫」先前也曾公開推薦《膽大黨》，大讚作品充滿神秘學與 UFO 世代共鳴，並特別點名 Science SARU 的動畫風格與運鏡令人印象深刻。
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此次路跑活動特別規劃「詛咒解放組」與「超能力覺醒組」兩種組別，並推出不同限定周邊。官方公開物資包含主題跑衣、號碼布、運動毛巾、掛繩票卡夾、造型斜背包與完賽紀念獎牌等；進階組別則加碼披風毯、壓克力鑰匙圈與手機掛繩夾片等收藏周邊。
其中最受矚目的，莫過於以人氣角色「高速婆婆」為靈感打造的特殊造型獎牌，話題十足。主辦單位也特別提醒，本次活動並非競速型路跑，而是以動漫互動與趣味體驗為主，希望參與者不要為了搶快而受傷，以輕鬆、安全的方式享受活動樂趣。
改編自龍幸伸漫畫、由動畫公司 Science SARU 製作的《膽大黨》，自2024年動畫播出後便在全球掀起高度話題。故事描述出生於靈媒師世家的高中少女小桃（綾瀨桃），與熱愛神秘學、深信外星人存在的厄卡倫（高倉健），因一場超自然事件展開各種怪奇冒險。作品融合都市傳說、幽靈、外星人、超能力與青春戀愛元素，以高速節奏與獨特風格圈粉無數。
《膽大黨》第一季播出後，不僅創下高收視紀錄，更登上 Netflix 全球非英語影集 TOP10 第二名。第二季先行劇場版上映時，更一度衝上全美票房第八名。隨著第二季完結，官方也正式宣布第三季動畫將於2027年播出，全新前導視覺也已在 Jump Festa 2026 活動中公開，再度掀起粉絲期待。
此外，知名遊戲製作人「小島秀夫」先前也曾公開推薦《膽大黨》，大讚作品充滿神秘學與 UFO 世代共鳴，並特別點名 Science SARU 的動畫風格與運鏡令人印象深刻。