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連鎖咖啡品牌星巴克近日計畫在新加坡申請清真（Halal）認證，傳出可能全面禁止寵物進入門市室內與戶外用餐區，引發當地寵物飼主與部分回教徒之間爭議，雖然公司強調目前營運模式尚未改變，仍在針對細節安排進行討論，但相關消息已經在社群媒體引起廣泛討論。根據《獅城新聞》、《聯合早報》報導，事件起因於東海岸公園（East Coast Park）分店日前在門外擺放告示，宣布自5月25日起，除導盲犬外，所有寵物將不得進入門市室內與戶外用餐區，並註明此舉是「向清真認證營運轉型的一部分」；雖然在引發熱議後該告示牌已被店員移除，並表示將更換新版本，但是否會調整內容仍不清楚。目前新加坡星巴克尚未取得清真認證，但新加坡星巴克的官方網頁顯示，門市已確保所有飲料與食品不含豬肉、豬油與酒精。根據新加坡規定，取得清真認證的餐廳，即使設有戶外用餐區，也不得允許寵物進入。換言之，若星巴克成功取得認證，現行「寵物友善」模式勢必面臨重大調整。據統計，星巴克在新加坡約有29家被列為寵物友善門市，其中東海岸公園分店長期提供戶外水槽、拴狗設施，甚至可向店員索取寵物專屬的「狗狗奶油」（Puppuccino），成為許多飼主遛狗後休息的據點。消息曝光後，掀起不少新加坡民眾討論，寵物飼主普遍表達失望，有飼主認為若擔心衛生問題，店家或可提供一次性餐具，而非全面禁止寵物進入；部分顧客則指出，新加坡宗教多元，調整措施可能是為了更好服務穆斯林社群。一些受訪回教徒亦表示，申請清真認證的出發點值得肯定，但在執行層面應更具彈性。例如有回教徒認為，只要確保寵物不接觸餐桌，保留戶外寵物區仍具可行性；也有人指出，回教徒顧客本可選擇室內座位，避免與寵物接觸。新加坡政府為了因應興起的毛孩文化，自2025年起放寬規定，允許顧客攜帶寵物在戶外用餐，只要業者未同時提供寵物食品，即可免申請寵物咖啡館執照。政策放寬後，寵物友善餐廳逐漸增加，形成新的城市生活型態，但清真認證對衛生與宗教規範的嚴格要求，使兩種趨勢在商業場域出現碰撞。對此，新加坡星巴克回應媒體詢問時表示，公司致力於為每位顧客打造溫暖友善的用餐體驗，目前正檢視部分門店營運安排，待有進一步消息將對外公布。公司同時為先前溝通造成的混淆致歉，並強調現階段顧客仍可攜帶寵物前往寵物友善門市。