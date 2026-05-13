最近在 Threads 與臉書社團《全聯消費經驗老實說》掀起暴風討論的「王彩樺＋蕭亞軒」神級甜點組合，你試過了嗎？ 這款被美食網紅大讚「吃商（吃的智商）」極高的鹹甜組合，因明星撞臉梗意外走紅，引發全台全聯搶購熱潮。 記者今日實際走訪全聯門市，發現貨架早已被掃空，甚至出現了最新的「溫嵐版」替代方案。
🟡 冠名原因解密：為何叫王彩樺與蕭亞軒？
這組「明星組合」的命名由來相當逗趣，充滿社群幽默感：
🟡 記者直擊全聯：貨架大掃空！蕭亞軒牛只剩「這款」
記者今日實地前往全聯福利中心觀察，發現這股「明星風潮」威力驚人。走進零食區，王彩樺餅乾（蓮花脆餅）的大包裝早已被掃空，架上僅剩最後兩包小包裝（8 小袋裝，售價 72 元）；而蕭亞軒乳酪（笑牛乾酪）的缺貨狀況更為嚴重，正宗的塊狀乾酪已不見蹤影，目前僅剩「迷你乳酪款」（15 小顆裝，售價 90 元）在苦撐。
🟡 神組合實測：一份成本 25 元，買不到改換「溫嵐牛」
根據記者實測，購買一盒 90 元的笑牛迷你乾酪與一袋 72 元的蓮花餅乾，若依照網友推薦將兩片王彩樺餅乾夾入兩顆迷你乾酪壓扁，這份「神級下午茶」的單份成本價約為 25 元。脆口的肉桂香氣結合鹹濃乳酪，滋味相當迷人。
然而，由於蕭亞軒款供不應求，網友也開始研發替代方案。有網友分享，若買不到蕭亞軒款，架上的「溫嵐牛」（快樂牛 Happy Cow 乾酪）搭配「奇福餅乾」或是「蔥餅乾」，鹹甜交織的口感同樣令人驚艷，大讚：「喜歡奇福餅乾+溫嵐牛！」，成為目前最新的神組合選項。不過要提醒，這兩款神組合「好吃是好吃，但熱量真的會爆表！」
🟡 同場加映：認識「大明星」乳酪品牌
【笑牛（The Laughing Cow）：蕭亞軒牛的本尊】
源自法國的知名品牌，以「帶著耳環的紅牛」為商標。熱門產品「笑牛迷你乾酪（Belcube）」以單顆密封包裝主打方便攜帶與滑順口感，富含鈣質，是深受歡迎的即食點心。通路遍佈全聯、好市多與家樂福等。
【快樂牛（Happy Cow）：溫嵐牛的驚喜】
來自奧地利的知名乳酪品牌，以圓盒裝的「乳酪三角餅」與切達切片乾酪最受歡迎。特色為口感柔軟滑順、奶香濃郁，適合作為抹醬、零食直接食用或製作料理。該品牌提供一般與輕盈低脂（Light）版本，在全聯及各大超市均有販售。
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這組「明星組合」的命名由來相當逗趣，充滿社群幽默感：
- 王彩樺餅乾：實為比利時 「蓮花餅乾」（Lotus Biscoff）。因藝人王彩樺曾在節目中自曝英文名就叫「Lotus」，因而被網友代稱。
- 蕭亞軒乳酪：實為 「笑牛（La Vache Qui Rit）迷你乾酪」。主因是包裝上的紅牛圖像被網友戲稱與藝人蕭亞軒「撞臉」而得名。
記者今日實地前往全聯福利中心觀察，發現這股「明星風潮」威力驚人。走進零食區，王彩樺餅乾（蓮花脆餅）的大包裝早已被掃空，架上僅剩最後兩包小包裝（8 小袋裝，售價 72 元）；而蕭亞軒乳酪（笑牛乾酪）的缺貨狀況更為嚴重，正宗的塊狀乾酪已不見蹤影，目前僅剩「迷你乳酪款」（15 小顆裝，售價 90 元）在苦撐。
根據記者實測，購買一盒 90 元的笑牛迷你乾酪與一袋 72 元的蓮花餅乾，若依照網友推薦將兩片王彩樺餅乾夾入兩顆迷你乾酪壓扁，這份「神級下午茶」的單份成本價約為 25 元。脆口的肉桂香氣結合鹹濃乳酪，滋味相當迷人。
然而，由於蕭亞軒款供不應求，網友也開始研發替代方案。有網友分享，若買不到蕭亞軒款，架上的「溫嵐牛」（快樂牛 Happy Cow 乾酪）搭配「奇福餅乾」或是「蔥餅乾」，鹹甜交織的口感同樣令人驚艷，大讚：「喜歡奇福餅乾+溫嵐牛！」，成為目前最新的神組合選項。不過要提醒，這兩款神組合「好吃是好吃，但熱量真的會爆表！」
【笑牛（The Laughing Cow）：蕭亞軒牛的本尊】
源自法國的知名品牌，以「帶著耳環的紅牛」為商標。熱門產品「笑牛迷你乾酪（Belcube）」以單顆密封包裝主打方便攜帶與滑順口感，富含鈣質，是深受歡迎的即食點心。通路遍佈全聯、好市多與家樂福等。
【快樂牛（Happy Cow）：溫嵐牛的驚喜】
來自奧地利的知名乳酪品牌，以圓盒裝的「乳酪三角餅」與切達切片乾酪最受歡迎。特色為口感柔軟滑順、奶香濃郁，適合作為抹醬、零食直接食用或製作料理。該品牌提供一般與輕盈低脂（Light）版本，在全聯及各大超市均有販售。