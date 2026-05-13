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王彩樺餅乾：實為比利時 「蓮花餅乾」（Lotus Biscoff）。因藝人王彩樺曾在節目中自曝英文名就叫「Lotus」，因而被網友代稱。

蕭亞軒乳酪：實為 「笑牛（La Vache Qui Rit）迷你乾酪」。主因是包裝上的紅牛圖像被網友戲稱與藝人蕭亞軒「撞臉」而得名。

▲王彩樺曾在《康熙來了》中透露自己的英文名為 Lotus，剛好與比利時蓮花脆餅名稱一致，從此網友便以「王彩樺餅乾」作為該產品的神祕代稱。（圖／翻攝自 Threads）

▲網友將笑牛乾酪包裝上的紅牛，與蕭亞軒大笑時的神韻進行對比，發現兩者嘴角弧度與神情極為相似，這張「明星撞臉」梗圖也讓該產品在社群瞬間爆紅。（圖／翻攝自 Threads）

▲▼隨著社群話題發酵，王彩樺餅乾大包裝已被掃空，小包裝也僅剩最後兩包，而正宗蕭亞軒乳酪同樣一位難求，讓不少買不到的民眾大嘆可惜。（圖／記者徐銘穗攝）

▲記者實測將兩片「王彩樺餅乾」夾入兩顆「蕭亞軒乳酪」，側面可見飽滿的乳酪內餡。這款成本僅 25 元的點心，吃起來鹹甜交織，被老饕公認為下午茶首選。（圖／記者徐銘穗攝）

▲買不到「蕭亞軒」別灰心！網友開發出「溫嵐牛」（快樂牛乾酪）搭配奇福餅乾的隱藏吃法。鹹香酥脆的餅乾結合濃郁奶香，意外契合的滋味讓這款替代方案也瞬間賣到斷貨。（圖／翻攝自 Threads）

同場加映：認識「大明星」乳酪品牌

最近在 Threads 與臉書社團《全聯消費經驗老實說》掀起暴風討論的「王彩樺＋蕭亞軒」神級甜點組合，你試過了嗎？ 這款被美食網紅大讚「吃商（吃的智商）」極高的鹹甜組合，因明星撞臉梗意外走紅，引發全台全聯搶購熱潮。 記者今日實際走訪全聯門市，發現貨架早已被掃空，甚至出現了最新的「溫嵐版」替代方案。這組「明星組合」的命名由來相當逗趣，充滿社群幽默感：記者今日實地前往全聯福利中心觀察，發現這股「明星風潮」威力驚人。走進零食區，王彩樺餅乾（蓮花脆餅）的大包裝早已被掃空，架上僅剩最後兩包小包裝（8 小袋裝，售價 72 元）；而蕭亞軒乳酪（笑牛乾酪）的缺貨狀況更為嚴重，正宗的塊狀乾酪已不見蹤影，目前僅剩「迷你乳酪款」（15 小顆裝，售價 90 元）在苦撐。根據記者實測，購買一盒 90 元的笑牛迷你乾酪與一袋 72 元的蓮花餅乾，若依照網友推薦將兩片王彩樺餅乾夾入兩顆迷你乾酪壓扁，這份「神級下午茶」的單份成本價約為 25 元。脆口的肉桂香氣結合鹹濃乳酪，滋味相當迷人。然而，由於蕭亞軒款供不應求，網友也開始研發替代方案。有網友分享，若買不到蕭亞軒款，架上的」，鹹甜交織的口感同樣令人驚艷，大讚：「喜歡奇福餅乾+溫嵐牛！」，成為目前最新的神組合選項。不過要提醒，這兩款神組合「源自法國的知名品牌，以「帶著耳環的紅牛」為商標。熱門產品「笑牛迷你乾酪（Belcube）」以單顆密封包裝主打方便攜帶與滑順口感，富含鈣質，是深受歡迎的即食點心。通路遍佈全聯、好市多與家樂福等。來自奧地利的知名乳酪品牌，以圓盒裝的「乳酪三角餅」與切達切片乾酪最受歡迎。特色為口感柔軟滑順、奶香濃郁，適合作為抹醬、零食直接食用或製作料理。該品牌提供一般與輕盈低脂（Light）版本，在全聯及各大超市均有販售。