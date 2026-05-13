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第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日正式揭曉，金曲常客蕭煌奇再度以實力橫掃名單。他以專輯《做一個惜情軟心的人勢入圍「最佳台語男歌手獎」及「最佳台語專輯獎」兩項大獎。名單公布後，蕭煌奇不改幽默本色，除了大玩「地獄哏」自嘲「其實我惦惦攏有在看」（台語：其實我靜靜地都有在看），同時他也感謝粉絲支持。得知入圍喜訊後，蕭煌奇幽默表示：「其實我惦惦攏有在看。希望大家都跟我成為一個惜情暖心的人。謝謝所有的工作夥伴、謝謝每個曾給過善意的你。就看我穿著帥帥的參加金曲獎囉。」根據典禮現場最新公布的入圍畫面，本屆「最佳台語男歌手獎」競爭激烈，蕭煌奇將與吳永吉、曾瑋中、周自從以及 CJ MiT同台角逐歌王寶座。在「最佳台語專輯獎」部分，蕭煌奇的《做一個惜情軟心的人》也將與鄭宜農的《圓缺》、吳永吉的《褪褲 lān 的兄弟》、蘇明淵的《主題歌》以及 CJ MiT的《我說》共同競爭。