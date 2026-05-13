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中東地緣政治緊張局勢未見停火跡象，這也對東南亞觀光與航空產業造成連鎖衝擊，受到空域限制、航班取消與燃料價格飆升影響，長途旅遊需求明顯降溫，迫使馬來西亞、印尼與泰國等國迅速調整觀光策略，將重心轉向亞洲區域與短程旅客，以減輕客源流失與營運成本上升的雙重壓力。不過專家也警告，區域旅遊雖能維持人數，卻難以完全填補高消費長途旅客減少帶來的收入缺口，這意味著東南亞旅遊業正進入充滿不確定性的轉型期。根據新加坡媒體《CNA》報導，中東市場的旅遊訂單自3月起明顯下滑。馬來西亞旅行社IBC Tours & Travel的董事經理Mohammad Rizal表示，公司約80%的業務在3月初受到影響，因空域關閉、限制與燃料短缺，經由杜拜與杜哈等航空樞紐的航線受阻，旅客出行模式迅速改變。為因應市場轉變，該公司迅速推出32個主打東南亞與周邊景點的旅遊配套，提供不需經中東轉機的替代方案，反映業者對市場風向的即時調整。馬來西亞入境旅遊協會也指出，來自中東的旅遊預訂幾乎歸零，許多旅客將行程延後至年底，何時回流仍難以預測。泰國普吉島飯店業者則表示，中東旅客減少30%至50%，來自德國、俄羅斯、英國、法國與以色列的遊客也同步下降。而中東地區作為全球關鍵的航運樞紐，領空封鎖迫使東南亞多家航空公司調整或取消航線，今年3至4月往返杜拜、阿布達比、杜哈與吉達的多條航班因安全考量暫停，航空公司已承擔約62%的燃油成本增幅，預計將使機票價格上漲10%至15%。越南與菲律賓部分航空公司甚至因燃料短缺暫停航班。另一方面，避開中東轉運點的趨勢，反而讓新加坡、曼谷與吉隆坡等樞紐的直飛需求上升，歐洲航空公司開始增加直飛航班。在經濟層面，觀光依賴度高的泰國受到特別嚴重的衝擊。觀光業占泰國GDP約12%，其中27%國際旅客來自歐洲與中東。分析指出，若衝突持續半年，泰國可能損失300萬名旅客，經濟損失高達1500億泰銖。燃油成本上升亦推高企業營運成本約5%，柴油價格上調帶動運輸、食品與電力成本上升，部分商品價格已開始調漲，但由於家庭債務與消費力疲弱，許多餐飲業者仍被迫維持價格以留住顧客，飯店預訂與投資計畫也出現延後與縮減。面對衝擊，各國加速轉向區域旅遊市場。馬來西亞政府宣布優先發展中國、日本、韓國、印度與東南亞市場，並計畫新增多條區域航線。印尼亦將馬來西亞、新加坡及東亞、大洋洲列為重點客源，強調這些市場距離較近、不需經中東轉機，且較不受機票價格上漲影響。泰國則加大吸引中國、馬來西亞與印度旅客力度，中國市場近期出現30%以上成長，成為最強勁客源。然而，專家提醒，短程市場難以取代長途旅客的消費力。研究指出，歐洲旅客停留時間長、消費高，而區域旅客停留時間較短、支出較低，可能出現「遊客增加但收入未同步成長」的情況，加上多國同時爭奪中國與印度等客源，價格競爭勢必加劇，旅遊收益面臨下行壓力。