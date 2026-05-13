我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡總理黃循財近日接連在兩場重要活動中，針對人工智慧（AI）帶來的法律與勞動市場衝擊發表談話。他指出，AI發展速度遠超過全球法律體系的演進，新加坡必須在監管與創新之間取得微妙平衡，同時確保經濟轉型過程中「每一名工友都能受到保護」，而非僅保住既有工作。根據《聯合早報》、《星島日報》、《CNA》報導，黃循財星期三（13）在「新加坡法治200年青年論壇」（SGLaw200 Youth Forum）致詞時指出，法律體系正面臨前所未有的挑戰，尤其是在新科技迅速發展之下。他舉例，若AI系統造成錯誤醫療診斷或自動駕駛車輛發生致命車禍，責任究竟應由程式設計師、部署企業，還是使用者承擔，仍缺乏明確答案。他坦言，現行法律框架並非為「機器能做重大決策」的時代而設計，因此必須重新檢視責任歸屬與問責制度的根本假設。然而，監管節奏若過慢，法律將落後科技並危及公眾；若過快，又可能扼殺創新，這使得政策制定成為一項極具挑戰的平衡工程。他同時提醒，無論科技如何進步，法律最終仍建立在人類判斷之上。AI可以提供分析與建議，但涉及責任、公平與正義的決定，本質上仍必須由人類裁決，不能完全交由演算法處理。談及國際局勢時，他也警告全球規則正日益被忽視，「當強權取代公理，體系便開始瓦解」，而最先受衝擊的往往是新加坡這類小型國家。因此，新加坡將持續透過雙邊合作及在亞細安、二十國集團與聯合國等多邊平台發聲，確保包括海洋法在內的國際法能維持全球航道的開放與安全。在稍早的五一勞動節集會上，黃循財則從就業與經濟角度談論AI。他指出，AI已成為改變工作模式的標誌性技術，將大幅提升生產力，同時重塑各行各業。他回憶自己在1990年代初入職場時，Excel電子表格普及使資料輸入員需求下降，但同時創造了更多需要分析能力的新職位。如今AI的力量遠超當年，影響將更加深遠，部分工作勢必消失，轉型速度也會比過往更快。他坦言，政府無法保證每份工作都能被保留，但承諾「保護每一名工友」。這項承諾呼應全國職工總會「Every worker matters」的理念，也反映政府將焦點從保護職位轉向保護勞動者本身。黃循財強調，包容成長不會自然發生，新加坡不會完全交由市場決定，而是透過政策確保全民都能受惠於AI轉型。為推動轉型，新加坡將成立新的技能與勞動力發展局，強化培訓與就業配對，並升級技能創前程（SkillsFuture）計畫，協助民眾終身學習與再培訓。政府也將提供六個月免費的進階AI工具，讓民眾能即時應用所學技能，並推出求職援助計畫協助失業者重返職場。黃循財指出，許多人對AI取代工作感到焦慮，但他呼籲民眾不要停滯不前，因為掌握AI技能的員工將擁有更好的前景，企業若能積極轉型也將維持競爭力。產業層面，新加坡正持續吸引全球科技企業與AI新創進駐。包括谷歌加強在當地的AI業務，而由AI科學家楊立昆創立的Advanced Machine Intelligence，也將亞洲據點設於新加坡。本地企業如星展銀行亦已為全體員工提供AI工具與培訓，讓員工能自行開發AI解決方案並拓展工作範圍，成為AI轉型的示範案例。