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▲設計師Mikael Axelsson當場以拋接、輕鬆舉起的方式展示這款家家具有多輕盈。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KEA PS 2026充氣沙發，重量僅有7公斤，只要透過腳踩打氣筒即可輕鬆充氣，重新定義家具對重量、體積與材質的想像。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲設計師Marta Krupińska，她認為家具不必一本過於一本正經，生活中有一些能喚起本能的物品，也顯得特別重要。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「IKEA PS 2026長凳」（售價4999元）：以實心松木製成，坐下後即會輕柔搖動。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲IKEA PS 2026 邊桌設計師Devid。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「IKEA PS 2026 邊桌」（售價1299元），靈感來自公事包提把。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲荷蘭設計師Lex Pott打造「IKEA PS 2026 上照落地燈」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「IKEA PS 2026 上照落地燈」（售價1799元），透過不同角度的轉動，自由切換上照、閱讀與聚光三種照明模式，為空間創造不同氛圍。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「IKEA PS 2026 鐘 」（售價1299元），以潛望鏡造型為靈感設計而成。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「IKEA PS 2026 攜帶式LED 燈」（售價999元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲受到幾何形狀啟發，結合金屬與玻璃材質，打造堅固且具質感的外型。（圖／記者鍾怡婷攝）

ZI Studio」形式重返主展區，透過整合空間、產品與情境敘事， 打造沉浸式家居場域。展區採用「Harmony Creator」為核心概念，延續品牌近年推動的「共創（Co- creation）」策略，



NATUZZI以Studio形式重返主展區，為同慶米蘭展，即日起至7月31日，台灣NATUZZI門市也針對 周邊商品、沙發…等品項祭出多重優惠，Comfortness 舒適圈系列亦享預購優惠， 讓台灣消費者也能同步感受將米蘭設計週的最新趨勢， 開啟居家生活新篇章。



▲NATUZZI 2026米蘭展多元新品齊發，以有機曲線、模組化系統、不同材質混搭創造多場景應用。（圖／官方提供）

IKEA PS 2026系列於5月29日在台灣開賣，該系列為IKEA「大眾化設計」的核心起源，主打高質感的北歐設計師家具，也能用高性價比的價格入手，今年是第10代IKEA PS系列，IKEA也在瑞典總部舉辦「民主設計日」，並同步公開新品實體，《NOWNEWS》記者也同步整理台灣售價，必買五大推薦商品，包括在米蘭設計周亮相就引發討論的「史上最輕充氣沙發」，還有童心滿滿的搖椅，一秒升級家中質感。在米蘭設計週亮相就引發討論，自1990 年代以來，IKEA持續嘗試以「空氣」作為家具材料，到了IKEA PS 2026，這項構想終於被實現。設計師Mikael Axelsson提到，他從過去充氣家具中的錯誤改善，改良了充氣沙發容易位移以及坐下時發出異音的缺點，是IKEA第一個成功的充氣家具，也是目前最輕的沙發，只要透過腳踩打氣筒即可輕鬆充氣。該沙發整體重量僅有7公斤，打掃或是重新佈置想要移動都超方便，設計師也當場以拋接、輕鬆舉起的方式展示這款家家具有多輕盈。以實心松木製成，坐下後即會輕柔搖動，讓原本單純的座椅，多了一種可以跟身旁的人一起分享搖擺的趣味。設計師Marta Krupińska提到，今年PS系列主打實用又有趣，而搖椅就是一個能為生活帶來樂趣的商品，且早在第一個原型開始，她就注意到人們總是情不自禁地會想坐上去，開始搖擺。家具不必一本過於一本正經，尤其成年人很少會流露出像孩子一樣的玩樂衝動，因此生活中有一些能喚起本能的物品，也顯得特別重要。當談到設計過程中遇到的難題時，她表示，最大的挑戰在於如何讓木材呈現彎曲造型，同時兼顧品質與耐用性；若改用金屬材質，則會大幅提高商品價格。最後，他決定從木工工藝著手，透過相反交錯的木紋結構進行結合，不僅成功塑造出理想曲線，也兼顧了產品品質與價格之間的平衡。靈感來自公事包提把，看似簡單的折疊結構，背後藏著精準的鎖定機制，展開時是隨手可用、保持穩定的邊桌，收起後則能透過提把輕鬆移動。設計師Devid提到，瑞典跟亞洲最大的區別就是陽台，北歐地區的陽台多用來喝茶、看風景，不過亞洲地區住宅較小，需要使用的家具就大不相同，而這也是產品開發好玩的地方，滿足各個不同國家的習慣，這個桌子的便利性可以融入所有的住宅習慣。圓柱幾何與45度切角結構為靈感，透過不同角度的轉動，自由切換上照、閱讀與聚光三種照明模式，為空間創造不同氛圍。荷蘭設計師Lex Pott表示：「旋轉燈具時，改變的不只是光線，連空間布局也會隨之轉變。雖然功能並非一眼就能看懂，但這正是它有趣、充滿玩味的地方。」他提到，原本規劃打造三款不同燈具，最後乾脆將概念融合為一體，以45度角為設計靈感，讓燈具每一次轉動與調節方向時，都能在同一空間中創造截然不同的光影景致。整體功能仰賴幾何結構運作，搭配充滿槓桿感的旋轉動作，也讓燈具展現出嶄新的造型變化。：以潛望鏡造型為靈感，透過簡約線條與亮紅色設計，像是俏皮地「偷看」空間中的一切，為家中增添幽默感。受到幾何形狀啟發，結合金屬與玻璃材質，打造堅固且具質感的外型；具備可調光 與攜帶式充電設計，方便隨 時攜帶移動，無論帶到哪個角落，都能輕鬆點亮空間。此外，第64屆米蘭設計週還有義大利頂級家具品牌 NATUZZI 旗艦店進行會外展，呼應設計週期間城市與展館之間的互動關係，亦首度以「NATUZ