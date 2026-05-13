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在各界不看好下，國民黨今天徵召魏平政參選下屆彰化縣長，立委謝衣鳯和前副縣長柯呈枋一再表達不滿，仍無助挽回頹勢。值得開心的是，彰化選民終於不必再看有如八點檔的謝家「姐弟之爭」，私下卻以「下一場傀儡戲即將上演」形容國民黨中央今日壯舉，未來謝衣鳯恐成藍營彰化孤鳥，左右她4年後能否再選縣長的關鍵，仍在蕭牆之內。彰化縣派系在基層盤根錯節，並非外界概稱的「北温南謝」這麼簡單，加上人口集中的北彰化緊鄰台中市，與南彰化投票傾向又有不同。2014年前藍委林滄敏如日中天之際，打造「彰化金城武」形象選縣長，卻敗給原無勝算的綠委魏明谷，緊接著連任立委也失利；各派系大老才驚覺，彰化已非以往的派系協商、基層綁樁能左右，因此2018九合一選舉，「北温南謝」等派系霸主沒人出頭，而是由當時藍營形象最好、知名度普通的文化立委王惠美，出馬挑戰魏明谷。若依循「王惠美模式」，謝衣鳯當是不二人選，彰化縣4名立委都是女性，經濟學博士的她學歷最高、行事風格溫和，符合彰化選民對縣長的期待。但謝家三代立委，謝衣鳯的崛起可說「成也派系、敗也派系」。目前她最大硬傷，是30歲就當上議長的弟弟謝典霖，幾個月下來，謝家姐弟之爭越演越像灑滿狗血的鄉土劇，謝典霖運用他17年來的議長資源，左拉民進黨邱建富、右攏民眾黨蔡壁如，不時炫富爆些家事秘辛，觀眾一開始覺得新鮮，久了不免倒胃口，也達到他想要的效果。縣民清楚認知到，相較隔壁縣知名派系雲林張家，比謝衣鳯年輕的長女張嘉郡即將參選縣長、弟弟張鎔麒還在台中市政府「磨練」，不管謝衣鳯有多強，她在家族的初賽起跑點已經輸了。謝典霖30歲當議長，創下全國最年輕議長紀錄，背後象徵意義不是民心所向，而是謝家在地方派系間的整合能力。他曾多次宣示，沒有家族就沒有自己和姊姊如今的地位，直白性格雖有可愛之處，但他提出的長輩擔心司法追殺，以及縣長、議長不能全包都是假設性議題；以謝家實力，謝典霖可以輕鬆連任議員，但下屆想扶正的副議長許原龍來勢洶洶，未來還有太多變數。依目前態勢來看，似乎唯有謝典霖議長連任之路被外力（許原龍）中斷，謝衣鳯才能在過50之後，獲得家族支持問鼎縣長。但家族非她唯一依仗，當年王惠美因父親王福入在鹿港鎮長任內病逝，辭了教職回家，第一屆靠亡父餘蔭選上議員，此後鎮長、立委乃至縣長通通靠自己，至今也沒組成所謂「王家」「美系」，放眼彰化。除非黨中央4年後繼續空降，只要謝衣鳯繼續經營，藍營內部仍無人能超越。王惠美能，謝衣鳯當然也能！至於魏平政，或許同溫層認為他很優秀，但出場起手式實在太突兀，與其說彰化人對他的粗淺認識是中小企業褲襪二代，不如說是「幫蕭景田打贏賄選官司的精明律師」，現任縣黨部主委蕭景田越大力推薦，外界的疑慮就越深，甚至認為魏「正等著撿民進黨立委陳素月的補選」。和朱立倫鼓勵年輕人參政相比，鄭麗文的地方選才走回傳統派系的思維模式，無怪乎中部藍營重要幕僚感嘆，「以前真的很不喜歡朱立倫，後來才懂得『沒有比較就沒有傷害』。」