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▲曾沛慈本屆金曲獎一項都沒入圍。（圖／翻攝自曾沛慈臉書）

第36屆金曲獎入圍名單今（13）日正式公布，不少歌手與作品都成為外界討論焦點，不過其中最讓歌迷震驚的，莫過於原以為有望跟Jolin蔡依林分庭抗禮的曾沛慈，她在2025年推出的第5張專輯《下週同樣時間》，竟在本屆金曲獎中全數槓龜，無論最佳華語女歌手、年度專輯或歌曲獎項皆未能入圍，消息曝光後也讓大批粉絲瞬間崩潰，紛紛替她抱屈。事實上，《下週同樣時間》推出後，在樂迷之間評價相當不錯，不少人認為曾沛慈這次在唱腔、情感詮釋與專輯完整度上都有明顯進化。專輯中多首歌曲更在串流平台累積不錯成績，也被許多歌迷視為她近年最成熟的作品之一。因此當入圍名單公布後，發現曾沛慈完全沒有入圍時，也讓不少網友直呼意外，甚至認為她是今年金曲獎最大遺珠之一。消息曝光後，大批粉絲立刻在社群平台發文替曾沛慈抱不平，不少人留言表示「真的太扯了」、「這張專輯值得至少一項入圍」、「完全不能接受」。還有人認為，曾沛慈這幾年持續穩定推出音樂作品，卻始終與金曲獎擦肩而過，讓人感到相當可惜，甚至有歌迷直言，本來已經準備好替她慶祝入圍，沒想到最後卻等來全數落榜消息。曾沛慈當年從歌唱選秀節目《超級星光大道》打開知名度，之後跨足戲劇與音樂圈，逐漸累積大批支持者，雖然近年工作重心橫跨戲劇與歌唱，但她始終沒有放棄音樂創作與專輯計畫，這次推出《下週同樣時間》，不少歌迷也認為能明顯感受到她在音樂上的成長與轉變，因此如今全數落榜，更讓外界替她感到惋惜。每年金曲獎入圍名單公布後，「遺珠名單」總會掀起熱烈討論，而曾沛慈這次也意外成為話題焦點之一。不少網友認為，金曲獎評選本來就帶有主觀性，但仍希望曾沛慈未來能持續推出更多作品，總有一天會被更多人看見。雖然這次無緣入圍，但她在歌迷心中的地位依舊不減，也讓許多人期待她下一次帶著更強作品回歸。