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鄭宜農 ／《圓缺》





陳怡婷 ／《三十幾》





秀蘭瑪雅 ／《鐵心肝》





白冰冰 ／《白冰冰／喝酒講酒話》





PiA吳蓓雅 ／《離婚初體驗》





第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日正式揭曉，演藝圈大姐大白冰冰以專輯《白冰冰／喝酒講酒話》入圍「最佳台語女歌手獎」，這是她繼1998年第9屆金曲獎以《望無夢中人》入圍後，睽違28年再次角逐歌后寶座，成為本屆名單中最受矚目的傳奇回歸，一起入圍的還有鄭宜農、秀蘭瑪雅、陳怡婷、PiA吳蓓雅。白冰冰出道多年，跨足主持、影視與歌唱，在台語歌壇地位崇高。她上一次入圍金曲獎最佳方言女演唱人獎（現改為最佳台語女歌手獎），已是28年前的第9屆盛事。此次以《喝酒講酒話》再次獲得評審青睞，也讓不少資深樂迷感到驚喜萬分，直呼「冰冰姐實力依舊」。根據典禮現場公布的名單，本屆台語女歌手獎項競爭堪稱「死亡之組」，白冰冰將面對各路強敵環伺，包括鄭宜農、陳怡婷、秀蘭瑪雅、PiA吳蓓雅，都是歌后唱將，競爭激烈，新舊世代大對決成為本屆一大亮點。【第37屆金曲獎最佳台語女歌手獎入圍名單】