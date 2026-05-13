我是廣告 請繼續往下閱讀

代理村長制度成爭點 事務費流向遭質疑

涉貪最重可判無期 轉戰議員選情恐受重創

宜蘭員山鄉長張宜樺日前遭人檢舉，涉嫌在代理村長期間侵占事務補助費，檢調單位12日發動搜索約談，案情迅速升溫；經檢察官複訊後，今（13）日凌晨依涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物罪，向法院聲請羈押禁見，前湖北村長李永和同樣遭聲押。案件震撼地方政壇，宜蘭地方法院下午召開羈押庭。檢調昨日同步搜索約談多名相關人士，包括張宜樺、鄉公所財政課長程文彬、工友郭雪玲、前湖北村長李永和，以及已離職的前機要專員黃清堯等人。經漏夜偵訊後，檢方認定張宜樺與李永和涉嫌重大，且有串供、滅證之虞，因此向法院聲押；其餘人員中，郭雪玲與黃清堯分別以10萬元、20萬元交保，程文彬則獲請回。據悉，員山鄉中華村原村長許正東2020年遭罷免後，由黃清堯代理；之後湖北村長李永和又因涉遷戶籍，最終當選無效，黃清堯接著又代理湖北村長一職，形成連續代理狀況。依規定，村長每月可領5萬元事務補助費，代理村長同樣適用。檢舉內容指出，張宜樺疑似利用鄉長職權，要求黃清堯將事務補助費交由其支配，用於個人開銷，時間長達近2年，金額初估逾百萬元。其實，早在去年5月鄉代會定期會議中，就已有鄉民代表質疑黃清堯代理村長補助費流向不明；當時民政課長程文彬回應指出，相關款項均直接匯入代理村長帳戶，機要人員薪資亦依規定辦理，未見違法情形。不過，如今檢調介入調查，讓過去說法再度受到檢視，檢方目前朝《貪污治罪條例》侵占公有財物罪方向偵辦，屬重罪範疇，最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。現年51歲的張宜樺，28歲即投入基層政治，曾任3屆鄉民代表，並於2018年當選鄉長，8年任期將於今年屆滿，並已向黨內領表備戰縣議員；其妻、現任縣議員黃雯如，則被視為接棒參選員山鄉長的熱門人選，隨著涉案風波爆發，重創地方形象，選情陷入不安變數。