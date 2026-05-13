115年國中教育會考將於5月16日、17日登場，考生進入最後倒數階段，飲食、作息與考場節奏也成為影響臨場表現的關鍵。高雄市七賢國中輔導主任蔡思怡，被學生暱稱為「國文女神」，近日分享會考「應考教戰守則」，提醒考生考前不要熬夜硬拚，務必把身體狀態照顧好，飲食上要避開生冷、過量澱粉和陌生食物藥物。
蔡思怡提醒，考前飲食可把握「三不」原則。第一，不吃生冷與刺激性食物，尤其五月天氣轉熱，不少考生會想喝冰飲、吃冰塊消暑，但一旦引發腸胃不適、腹瀉，考場中就容易打亂作答節奏。衛福部國健署也曾建議，考試期間應避免生冷食物，降低腹瀉、腹脹與腸胃負擔。
不要攝取過多澱粉
蔡思怡指出，飲食過量、過多澱粉類食物，可能影響消化與精神狀態，建議考生以清淡、易消化、營養均衡的原型食物為主。國健署也建議考生三餐定時均衡，多攝取蔬果，以白肉作為蛋白質來源，烹調方式盡量以蒸煮為主，減少高油、高鹽、高糖與油炸食物。
不要臨時嘗試陌生餐點或自行服用藥物
蔡思怡提醒，考前不宜突然進補，也不要因緊張自行服用安眠藥、提神藥，以免副作用影響精神與考場反應。國健署同樣提醒，考試當天若有特殊原因需要飲水或服藥，須於考前持相關證明向試務辦公室或監試人員報備。
115會考5月16、17日登場！第一天考社會、數學、國文、寫作
依教育部國教署公告，115年國中教育會考於5月16日、17日舉行，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。英語採兩階段進行，先考英語閱讀60分鐘，休息30分鐘後，再考英語聽力25分鐘
考前最後提醒：准考證、文具先備好
教育部國教署提醒，考生應預先依簡章規定準備應試物品，並熟悉試場規則與違規處理方式；例如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，直尺或三角板也有相關規範。考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。
蔡思怡也建議，考前幾天就要調整作息，讓身體習慣正式考試時間；考試當天提早準備准考證、文具與相關用品，進入考場後先穩住呼吸，遇到不會的題目可先跳過，維持整體作答節奏，避免被單一題目拖住。
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不要攝取過多澱粉
蔡思怡指出，飲食過量、過多澱粉類食物，可能影響消化與精神狀態，建議考生以清淡、易消化、營養均衡的原型食物為主。國健署也建議考生三餐定時均衡，多攝取蔬果，以白肉作為蛋白質來源，烹調方式盡量以蒸煮為主，減少高油、高鹽、高糖與油炸食物。
不要臨時嘗試陌生餐點或自行服用藥物
蔡思怡提醒，考前不宜突然進補，也不要因緊張自行服用安眠藥、提神藥，以免副作用影響精神與考場反應。國健署同樣提醒，考試當天若有特殊原因需要飲水或服藥，須於考前持相關證明向試務辦公室或監試人員報備。
115會考5月16、17日登場！第一天考社會、數學、國文、寫作
依教育部國教署公告，115年國中教育會考於5月16日、17日舉行，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。英語採兩階段進行，先考英語閱讀60分鐘，休息30分鐘後，再考英語聽力25分鐘
考前最後提醒：准考證、文具先備好
教育部國教署提醒，考生應預先依簡章規定準備應試物品，並熟悉試場規則與違規處理方式；例如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，直尺或三角板也有相關規範。考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。
蔡思怡也建議，考前幾天就要調整作息，讓身體習慣正式考試時間；考試當天提早準備准考證、文具與相關用品，進入考場後先穩住呼吸，遇到不會的題目可先跳過，維持整體作答節奏，避免被單一題目拖住。