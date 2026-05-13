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第一名模林志玲昨傳出6月底將接任文化內容策進院董事，文策院今（13）日稍後將正式回應。據悉，文策院本次將公布3名新董事名單，除了林志玲之外，另有1位影視界專業背景將出任，另外一位則是來自科技界。知情人士表示，三位在專業領域都有豐富經驗，預期將在未來提供文策院幫助。文策院董事任期一次3年，而林志玲與文策院的合作早在去年創意內容大會（TCCF）就結緣，當時她以個人身份提供150萬獎金，設立「林志玲未來力量獎」，長片《逆流之舞》、動畫《Titi & Roro》、印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste？》各獲得50萬元獎金。她當時表示，希望鼓勵創作者勇於突破，讓優秀企畫能夠獲得啟發與改編的力量，這次選了以女性角度為主的創作，希望讓世界看到臺灣豐沛的力量。《Titi & Roro》團隊獲獎後表示，「T - POP（Taiwan - POP）即將也席捲全球」更逗趣與林志玲一同唱起動畫主題曲。