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民進黨徵召沈伯洋 秦慧珠：每下愈況

稱沈伯洋參選高度話題性、娛樂性 秦慧珠：這是民進黨和台北人要的嗎？

民進黨選對會今（13）日拍板徵召立委沈伯洋參選台北市長，對此國民黨台北市議員秦慧珠直言，民進黨市長參選人一代不如一代，並評論沈伯洋要代表民進黨來參選台北市長，這場選戰應該會打得既熱鬧精彩，又有高度話題性、娛樂性和外溢效果，「但這是民進黨和台北人需要的選戰嗎？」秦慧珠細數過去民進黨市長參選人，32年來提名和推薦的台北市長參選人名單，除了客卿柯文哲以外，每一位都是政壇菁英勇將，當過立法委員或縣市首長，代表民進黨對台北市長勝選的企圖心，和對台北市民的責任心，但這種堅持，到了賴清德黨主席時代卻全部歸零，「名單上的沈伯洋，讓人啞然失笑！」秦慧珠說，沈伯洋的提名，用成語說叫「每下愈況」，用俗語說叫「王小二過年，一年不如一年！」賴清德為何要做這樣的選擇和提名，當然有他的困境和心機，他無法勸進最強的鄭麗君，不中意次強的王世堅、吳思瑤，只執拗的ㄧ意孤行扶植他ㄧ手提名、栽培成不分區立委的沈伯洋，因為要靠沈伯洋走個過場，再打抗中保台、仇恨值高的老路，以便為2028的選戰舖路。秦慧珠表示，沈伯洋的起手式，是充滿了娛樂八卦和老鼠，看看網路上對他的討論和推崇，沈伯洋剪短了頭髮好帥，像張孝全像木村拓哉又像小泉進次郎；沈伯洋竟然比蔣萬安高，難得民進黨有個高個子的候選人；沈伯洋家族是五分埔的大地主；沈伯洋熱愛運動，音樂素養高，有多方面專長；沈伯洋比蔣萬安會滅鼠，提出的滅鼠計畫比蔣萬安厲害。秦慧珠說，但可能更多台北人還是比較記得沈伯洋很會募款，從美國人手上募到5000萬，從曹興誠手上募到6億，這ㄧ點台北人肯定都同意，沈伯洋募款能力比蔣萬安厲害。也或許有台北人還記得，沈伯洋在母親過世時，在靈堂門口貼出的告示「婉辭國民黨、民眾黨拈香」，往生者最大，每個家族的喪禮，所有人都會尊重，但這種對藍白的厭惡和仇恨，至死不休，也讓大家印象深刻。最後秦慧珠表示，沈伯洋要代表民進黨來參選台北市長了，這場選戰應該會打得既熱鬧精彩，又有高度話題性、娛樂性和外溢效果，「但這是民進黨和台北人需要的選戰嗎？」