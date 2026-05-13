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▲今年是好萊塢電影大師比利懷德120週年冥誕，他的25部名作將在金馬經典影展推出。（圖／金馬影展提供）

▲《七年之癢》留下瑪麗蓮夢露（左）的經典性感畫面。（圖／金馬影展提供）

▲《麗人劫》是金馬影展將推出的比利懷德影片中，距離當代最近的一部，情節懸疑迷離。（圖／翻攝自IMDb）

今年適電影大師比利懷德120歲冥誕，金馬經典影展將在7、8月於台北、台中安排他的25部經典名作放映，除了奧黛麗赫本大玩「老少配」的愛情喜劇《黃昏之戀》、《龍鳳配》以外，瑪麗蓮夢露釋放撩人魅力的《七年之癢》、《熱情如火》也將登場，還有比利勇奪奧斯卡最佳影片的《失去的週末》與《公寓春光》等，不容錯過。比利懷德在奧匈帝國出生，二戰之前已歸化為美國籍，一生中與多位銀幕女神都曾合作，奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露之外，這次影展還能見到瑪琳黛德麗、莎莉麥克琳、金露華等不同時代天后的影片。有趣的是，他執導奧黛麗赫本的兩部片，男主角都比她大了28、9歲，當年算得上「父女戀」，格外有意思。夢露在《七年之癢》裙擺被風掀起的性感鏡頭，則已成影史經典。在好萊塢，比利懷德各類型電影都擅長拍攝。描述蕩婦設計殺夫奪產的《雙重保險》，已是公認的黑色電影經典，女主角芭芭拉史丹妃化一改氣質形象，變成蛇蠍美人，竟成畢生代表作。改編自偵探小說女王克莉絲蒂原作的《情婦》，則有脣槍舌劍的法庭場面，以及令人瞠目結舌的精彩反轉。然而比利懷德最膾炙人口的還是喜劇，《龍鳳配》、《七年之癢》、《熱情如火》、《公寓春光》部部精彩，《一二三》讓可口可樂總裁千金愛上共產黨員，《愛瑪姑娘》則是警察愛上阻街女郎，《紅唇香吻》更出現換妻情節，雖曾有爭議，他還是很敢拍、很做自己。比利懷特最後一部執導作品是《Buddy Buddy》，可惜因版權佚失而未能在影展呈現。1978年推出的《麗人劫》是這次選映他最晚近的作品，透過追查傳奇女星的死亡真相，充滿對好萊塢黃金年代與巨星風采的消逝感悟。「2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」台北場將於7月24日至8月13日展開，台中場映期則在8月5日至8月16日舉行，售票、活動等資訊之後陸續公開，可鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁留意最新消息。