日本知名連鎖拉麵店「麵屋一燈」來台展店後廣受歡迎，目前全台擁有多家分店。然而，5 月 11 日又傳出麵屋一燈台中勤美店發生多組消費者用餐後，於隔（12）日凌晨陸續出現腹痛、腹瀉等症狀。對此，麵屋一燈官方於今（13）日正式發聲回應。
「麵屋一燈」又爆食安事件！官方回應了
昨（12）日有民眾在 Threads 上發文：「有人昨天晚上在台中勤美吃麵屋一燈身體不舒服嗎？」貼文隨即引來大量苦主回應，紛紛表示：「清晨突然肚子超痛，整晚沒辦法睡」、「我 10 號晚上去吃了干貝雞湯拉麵跟雞豚飯，隔天一早肚子痛醒，這兩天已經拉了 10 幾次」、「我跟女友 5 月 11 日晚上 7 點去吃，吃了蝦湯魚介拉麵，隔天拉了 5 次」。
對此，麵屋一燈表示，今（13）日台中勤美店已暫停營業並進行自主清消，同時啟動內部調查作業。業者也指出，消費者若有身體不適等相關情況，請私訊官方提供用餐時間、餐點內容、目前身體狀況、是否有同行者及聯絡方式，將由專人聯繫協助處理。
3 月才出事！麵屋一燈連爆食安疑雲
事實上，在今年 3 月 8 日，「麵屋一燈」桃園華泰店也曾發生食安事件，多名消費者反映出現上吐下瀉、發高燒等症狀。更有客人控訴「吃到臭酸叉燒」。對於近兩個月內接連發生食安事件，也引發外界對其衛生管理的質疑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（12）日有民眾在 Threads 上發文：「有人昨天晚上在台中勤美吃麵屋一燈身體不舒服嗎？」貼文隨即引來大量苦主回應，紛紛表示：「清晨突然肚子超痛，整晚沒辦法睡」、「我 10 號晚上去吃了干貝雞湯拉麵跟雞豚飯，隔天一早肚子痛醒，這兩天已經拉了 10 幾次」、「我跟女友 5 月 11 日晚上 7 點去吃，吃了蝦湯魚介拉麵，隔天拉了 5 次」。
對此，麵屋一燈表示，今（13）日台中勤美店已暫停營業並進行自主清消，同時啟動內部調查作業。業者也指出，消費者若有身體不適等相關情況，請私訊官方提供用餐時間、餐點內容、目前身體狀況、是否有同行者及聯絡方式，將由專人聯繫協助處理。
事實上，在今年 3 月 8 日，「麵屋一燈」桃園華泰店也曾發生食安事件，多名消費者反映出現上吐下瀉、發高燒等症狀。更有客人控訴「吃到臭酸叉燒」。對於近兩個月內接連發生食安事件，也引發外界對其衛生管理的質疑。