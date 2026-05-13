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▲阿妹張惠妹〈我的存在就是愛你〉將在年度歌曲獎對決A-Lin〈幸福在歌唱〉。（圖／記者王意馨攝）

第36屆金曲獎入圍名單今（13）日公布後，除了歌王、歌后戰況掀起討論之外，年度歌曲獎名單也意外成為網友熱議焦點，其中天后「阿妹」張惠妹演唱的〈我的存在就是愛你〉悄悄入圍，讓不少歌迷又驚又喜，由於她此次並未推出完整個人專輯，因此入圍消息一開始甚至沒有太多人注意，但名單曝光後仍迅速引發大量討論，再度展現天后級影響力。此外阿妹也將在年度歌曲獎項強碰A-Lin為電影《陽光女子合唱團》演唱的〈幸福在歌唱〉，被不少歌迷直呼：「根本死亡之組！」此次最受矚目的對決之一，就是張惠妹與A-Lin的正面交鋒，A-Lin憑藉《陽光女子合唱團》中的〈幸福在歌唱〉成功入圍年度歌曲獎，歌曲溫暖療癒的氛圍獲得不少樂迷喜愛。如今碰上張惠妹〈我的存在就是愛你〉，也讓不少網友形容根本是「天后大戰」，2首歌雖然風格截然不同，但都以強烈情感與療癒力量打動聽眾，因此誰能最後勝出，也讓歌迷相當期待。張惠妹〈我的存在就是愛你〉推出後，就因歌詞與情感層次深深打動不少聽眾，她一貫充滿穿透力的嗓音，也讓整首歌情緒堆疊更加濃烈，不少歌迷甚至形容是「聽一次哭一次」。這次能成功擠進年度歌曲獎名單，也讓許多人認為實至名歸，尤其阿妹近年較少參與獎項競逐，因此這次低調入圍，也讓不少粉絲格外驚喜。至於A-Lin的〈幸福在歌唱〉則走截然不同的溫暖路線，歌曲透過輕柔旋律與充滿希望感的歌詞，傳遞出療癒與陪伴力量，加上A-Lin穩定又富有情感的唱功，也讓歌曲推出後獲得相當高評價，許多樂迷認為這首歌就像在低潮時給人一束陽光，因此這次能入圍年度歌曲獎，同樣被認為相當有競爭力。隨著金曲獎名單曝光後，網路上也掀起不少討論聲浪，有網友認為阿妹的情感渲染力依舊無敵，也有人力挺A-Lin這次作品完整度相當高，甚至不少歌迷坦言，今年年度歌曲獎根本是「死亡之組」，2位天后碰頭讓人超難抉擇。不管最後獎落誰家，都已經提前成為本屆金曲獎最具話題性的對戰組合之一。