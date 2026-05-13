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37屆金曲獎入圍名單於今日正式揭曉，評審團主席黃韻玲在揭曉名單前發表感言，剖析當前音樂產業面臨的變革。她強調，在串流與AI科技夾擊的時代，音樂不僅是技術的產物，更是「創作人留下生命歷程的方式」，呼籲大眾共同守護創作的土壤。黃韻玲表示，每年揭曉名單的時刻，心情總是忐忑、緊張與興奮交織。她表示，金曲獎除了肯定優秀作品，更希望能發掘具備啟發性的新一代創作者。然而，她也直言獎項具有局限性，「獎項畢竟只能照亮部分作品，但音樂價值不只存在名單當中」，每一首歌曲都是支撐音樂產業的重要組成。面對串流平台崛起、AI科技介入創作以及現場演出形式的轉變，黃韻玲指出，現在的音樂人正共同面對一個快速變動的世代。她認為，在這樣的衝擊下，更應將討論回歸到「作品本身」，重視音樂的完成度與其代表的時代意義。黃韻玲期待金曲獎不僅僅是榮耀的時刻，更是一份對外界的邀請。她希望透過金曲獎，邀請想進入音樂產業的朋友，能以理解與包容的心去聽見音樂的各種可能，「守護創作的土壤，開出更有想像力的音樂果實。」