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台中市霧峰區四德路 435 巷跨越平溪河的簡易便橋，因階梯落差導致行動不便者難以跨越。市議員張芬郁接獲地方反映後，邀集建設局養護工程處及相關單位現地勘查，宣布將增設符合規範的無障礙坡道。未來完工後，社區長輩與輪椅族將可安全、輕鬆地前往對岸綠蔭廊道散步，落實高齡友善城市願景。議員張芬郁指出，霧峰平溪河兩側分別為霧工一路與四德路435巷，周邊住戶密集，且鄰近北柳社區發展協會關懷據點與「北柳億站」失智據點。然而，現有的兩座便橋均缺乏無障礙設施，陡峭的階梯對體力衰退的長輩或輪椅族而言，成了難以逾越的鴻溝，導致許多長輩只能站在岸邊「望橋興嘆」。張芬郁強調，「每個人都會變老，膝蓋退化是長輩共同的痛。」為了讓長輩能走出戶外，在公所與里辦公室的支持下，歷經多次地點評估與經費爭取，終於克服工程困難準備動工。建設局養工處第四大隊隊長潘昱維表示，本次工程將以對現況影響最小的方式進行設計。設計方案預計保留 1.5 公尺寬的原有階梯，並依照內政部最新無障礙規範，興建長度約 7.2 公尺的斜坡道。完工後，無論是高齡長輩、輪椅族或是推著嬰兒車的家長，都能擁有更友善的通行環境。對此改善工程，地方長輩表示高度肯定。洪姓長輩感慨，對岸就是充滿綠蔭的廊道與運動設施，明明就在眼前卻因階梯受阻；北柳社區發展協會總幹事林銘祿也指出，這項改善計畫地方爭取已久，未來將能更安心地帶領據點長輩到對岸活動，享受健康的戶外生活。