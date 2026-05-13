全台灣「最頂豪宅」陶朱隱園再傳震撼交易！根據內政部實價登錄最新揭露，該社區「第 2 戶」成交資料正式曝光。位於 3 樓的低樓層戶以總價 7.5 億元成交，拆算每坪單價不到 245 萬元。最令外界驚訝的是，該戶成交時間其實比先前最先曝光的 17 樓「首戶」還要早 3 個月，但總價竟便宜了 3.6 億元，刷新該豪宅最低單、總價紀錄。
🟡 陶朱隱園「第二戶」交易資訊
🟡 實價揭露時差！「晚曝光」的成交竟是更早入主
根據實價登錄揭露資訊，這筆 3 樓交易發生於去年 8 月 13 日。雖然在揭露時序上被稱為「第 2 戶」，但論實際簽約時間，其實比先前揭露、由承建商威京集團旗下公司公告賣出的 17 樓戶（去年 11 月簽約、成交 11.1 億元）還要早 3 個月。該戶坪數約 346.9 坪（含車位約 47.5 坪），若以每個車位 500 萬元計算，拆算單價不到 245 萬元，成為該豪宅首戶總價未破 10 億元、單價跌破 300 萬元的案例。不過，實登備註為「毛胚屋」。
🟡 價差驚人：3.6 億元已可買下北市多數豪宅
房產業者指出，陶朱隱園 3 樓看出去主要是「樹梢景觀」，視野受限於周邊建築，與高樓層的信義區環繞景致不同，這也是造成驚人價差的主因。對比 17 樓 11.1 億元成交價，3 樓的 7.5 億元整整便宜了 3.6 億元。專家分析，這筆高達 3.6 億元的「樓層價差」，其金額本身已足以買進北市天母、大直地區的多數頂級豪宅，顯示特殊地標建築的高低樓層溢價空間極大。
🟡 產權結構：地主「亞太工商聯」戶別低價出脫？
據了解，該戶買家為劉姓自然人。針對此次「破盤價」交易，中華工程發言人程安慈回應媒體表示，該戶屬於地主「亞太工商聯」持有，開發商端對於具體買賣狀況並不清楚。
事實上，陶朱隱園全案 40 戶中，中華工程僅持有 12 戶，其餘 28 戶均由地主亞太工商聯持有。市場解讀，此次低樓層以不到 250 萬元單價成交，對該豪宅長年訴求的「單價 600 萬元、每戶 18 億元」形象而言，無疑是一次巨大的市場價格回檔。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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- 成交內容：3 樓戶以 7.5 億元成交，總坪數約 346.9 坪（含 5 車位）。
- 單價破盤：扣除車位後，每坪單價僅約 244.6 萬元，跌破 300 萬大關。
- 時間巧合：成交日為去年 8 月，早於 17 樓戶（去年 11 月成交）三個月。
- 買家身分：地籍資料顯示買家為劉姓自然人。
根據實價登錄揭露資訊，這筆 3 樓交易發生於去年 8 月 13 日。雖然在揭露時序上被稱為「第 2 戶」，但論實際簽約時間，其實比先前揭露、由承建商威京集團旗下公司公告賣出的 17 樓戶（去年 11 月簽約、成交 11.1 億元）還要早 3 個月。該戶坪數約 346.9 坪（含車位約 47.5 坪），若以每個車位 500 萬元計算，拆算單價不到 245 萬元，成為該豪宅首戶總價未破 10 億元、單價跌破 300 萬元的案例。不過，實登備註為「毛胚屋」。
🟡 價差驚人：3.6 億元已可買下北市多數豪宅
房產業者指出，陶朱隱園 3 樓看出去主要是「樹梢景觀」，視野受限於周邊建築，與高樓層的信義區環繞景致不同，這也是造成驚人價差的主因。對比 17 樓 11.1 億元成交價，3 樓的 7.5 億元整整便宜了 3.6 億元。專家分析，這筆高達 3.6 億元的「樓層價差」，其金額本身已足以買進北市天母、大直地區的多數頂級豪宅，顯示特殊地標建築的高低樓層溢價空間極大。
據了解，該戶買家為劉姓自然人。針對此次「破盤價」交易，中華工程發言人程安慈回應媒體表示，該戶屬於地主「亞太工商聯」持有，開發商端對於具體買賣狀況並不清楚。
事實上，陶朱隱園全案 40 戶中，中華工程僅持有 12 戶，其餘 28 戶均由地主亞太工商聯持有。市場解讀，此次低樓層以不到 250 萬元單價成交，對該豪宅長年訴求的「單價 600 萬元、每戶 18 億元」形象而言，無疑是一次巨大的市場價格回檔。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。