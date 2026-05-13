美國總統川普已啟程前往中國，預計14日與中國國家主席習近平會面。美國財政部長貝森特今（13日）與中國國務院副總理何立峰在韓國磋商，為川習會鋪路。不過，韓國外交界傳出貝森特可能並未安排與韓方官員會晤，認為此舉相當失禮。
路透社報導，貝森特13日與何立峰在仁川機場展開會談，此前他們分別在青瓦臺會面韓國總統李在明。預計此次會談將涵蓋一系列議題，為將於週四至週五在北京舉行的川習會做準備。中國首席貿易談判代表、商務部副部長李成鋼及財政部副部長廖岷等官員陪同出席。
韓媒中央日報報導，貝森特行程相當匆忙，今上午抵達韓國，與何立峰會面後，晚上就會前往北京與川普會合，實際上僅在韓國停留半天，很可能會在與中方官員會面結束後，才決定是否要與韓國政府官員會面。截至11日上午，貝森特都沒有敲定是否要與韓國財政部長具潤哲會面。
報導指出，外交界有觀點認為，美國高級官員訪問盟友，卻沒有舉行任何雙邊會晤或磋商，在外交上極有可能被認為是非常失禮的行為。外交消息人士直言，很難想像盟友之間會連形式上走個過場的會面都沒有。
有分析指出，美中官員會選在韓國進行會前磋商，是因為美國不希望去中國的主場，中國則不希望在關係不好的日本會面，才會選在中間的韓國碰面。雖然韓國被雙方都認為是友好國家，但實際感受卻像是被當成會客室。
貝森特12日先行訪問日本，與日本首相高市早苗、外相茂木敏充、財務相片山皋月舉行會談，針對外匯合作、關鍵礦產供應鏈等議題進行討論，也談及聯手制衡中國的出口管制。
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韓媒中央日報報導，貝森特行程相當匆忙，今上午抵達韓國，與何立峰會面後，晚上就會前往北京與川普會合，實際上僅在韓國停留半天，很可能會在與中方官員會面結束後，才決定是否要與韓國政府官員會面。截至11日上午，貝森特都沒有敲定是否要與韓國財政部長具潤哲會面。
報導指出，外交界有觀點認為，美國高級官員訪問盟友，卻沒有舉行任何雙邊會晤或磋商，在外交上極有可能被認為是非常失禮的行為。外交消息人士直言，很難想像盟友之間會連形式上走個過場的會面都沒有。
有分析指出，美中官員會選在韓國進行會前磋商，是因為美國不希望去中國的主場，中國則不希望在關係不好的日本會面，才會選在中間的韓國碰面。雖然韓國被雙方都認為是友好國家，但實際感受卻像是被當成會客室。
貝森特12日先行訪問日本，與日本首相高市早苗、外相茂木敏充、財務相片山皋月舉行會談，針對外匯合作、關鍵礦產供應鏈等議題進行討論，也談及聯手制衡中國的出口管制。
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