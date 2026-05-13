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高雄展覽館15日至18日將由高雄市旅行公會舉辦國際旅展，台灣虎航不止設攤位參展，也同步舉辦線上旅展。15日上午10點起至18日晚間23:59止，購買在2027年3月27日前，從高雄及台南出發的機票享有優惠促銷價，高雄飛金浦單程未稅NT$1,299起。線上旅展同步開跑，台灣虎航官網限定的線上旅展促銷期間為2026年5月15日上午10:00起至2026年5月18日晚間23:59止，旅行期間為2026年5月15日起至2027年3月27日，適用於高雄及台南出發的航線。國際旅展在高雄展覽館登場，台灣虎航今年攤位（A27）設置一座大型落地的電子機艙門，一秒就立刻抵達熱門旅遊景點的擬真感受。攤位每日11:00起定時舉辦多場大螢幕遊戲。只要追蹤台灣虎航官方IG帳號即可參與，還有機會帶走包括：台灣虎航不限航點來回機票、北九州鐵路周遊券三日券、最高3,000元的台灣虎航tigerpoints回饋金加贈日本mitsui優惠券，還有多款獨家精美小禮物。此外，凡於高雄市旅行公會國際旅展期間至台灣虎航攤位出示於線上旅展期間購買台灣虎航高雄、台南出發之行程確認單者，即可兌換展場限定的復古鑰匙圈乙個，精緻且具收藏意義的成交禮每日數量有限，贈完為止。