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國民黨今日在中常會正式徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，正當藍營內部整合爭議未歇，前民眾黨立委蔡壁如昨赴民眾黨彰化縣黨部遞交參選意願書，今早再高調宣布有意投入彰化縣長選戰，提出「穩住、守住、接住」三大戰略，要整合藍白、共治彰化。黨主席黃國昌表示會進行整體評估；彰化縣黨部則低調回應，稱事前未接獲通知，雙方僅寒暄喝茶，並無政治會談。國民黨彰化縣長布局近期陷入亂局，原本呼聲最高的藍委謝衣鳯確定未獲徵召。謝衣鳯今（13）日受訪時直言，魏平政若空降參選，「幾乎是一個mission impossible（不可能的任務）」，更質疑黨中央恐怕「一著不慎、滿盤皆輸」。就在藍營拍板魏平政前夕，蔡壁如突然表態參戰。昨天她到民眾黨彰化縣黨部遞交參選意願，今天直赴中央黨部並發出參選聲明，指出彰化面臨青年外流、低薪、空污與淹水等問題，需要更有執行力的縣府團隊。她並主張「整合、團結、共治」，認為藍綠內部目前皆有分裂隱憂，唯有藍白合作才能守住彰化。蔡壁如表示，自己近期接觸地方民調，認為國民黨若持續分裂，恐讓綠營有機可乘。民進黨彰化縣長參選人陳素月近期民調約落在39%，「這就是民進黨的天花板」，只要藍白整合，仍有勝選機會。黃國昌上午受訪時證實，已責成秘書長周榆修與彰化縣黨部主委温宗諭啟動內部評估，並廣泛徵詢地方聲音。黃國昌強調「如何守住彰化，才是最重要的事情。」周榆修表示，昨天蔡壁如已到彰化縣黨部表達參選意願，預計今晚就會約她談，啟動相關程序。相較蔡壁如高調宣布參選，彰化縣黨部態度顯得冷淡。温宗諭表示昨天下午北上開會不在黨部，也未事先接獲蔡壁如到訪通知，因此是由黨部執行長臨時趕回接待。雙方僅簡單喝茶寒暄，並無外界所稱的政治協商或特別安排。縣黨部強調，後續將儘速召集地方幹部與提名參選同志，針對彰化政情與未來布局進行整體評估，一切仍以凝聚在野力量、回應基層期待為原則。