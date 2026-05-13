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鄭宜農 ／《圓缺》

陳怡婷 ／《三十幾》

秀蘭瑪雅 ／《鐵心肝》

白冰冰 ／《白冰冰／喝酒講酒話》

《圓缺》／鄭宜農／邊走邊聽有限公司

《做一個惜情軟心的人》／蕭煌奇／華納國際音樂股份有限公司

《主題歌》／蘇明淵／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

《褪褲lān的兄弟》／吳永吉／風潮音樂國際股份有限公司

《我說》／CJ MiT／滾石移動股份有限公司

第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日下午揭曉，上屆台語歌后鄭宜農今年以專輯《圓缺》再度入圍「最佳台語女歌手獎」及「最佳台語專輯獎」。喜訊傳來時，鄭宜農人正在美國進行《圓缺》世界巡迴演唱會，跨越時差在亞特蘭大的凌晨兩點接獲喜報，她幽默表示：「只能先喝兩口啤酒意思意思。」目前正馬不停蹄進行世界巡演的鄭宜農，在名單揭曉時亞特蘭大正是凌晨兩點。由於待會起床後緊接著還有表演行程，她表示無法大肆慶祝，只能象徵性地小酌兩口啤酒分享喜悅。面對本屆台語女歌手獎項中出現白冰冰、秀蘭瑪雅等強敵，鄭宜農謙虛表示：「台灣厲害的音樂人和歌手太多了，而且又和大前輩一起，一切平常心。」對於《圓缺》專輯獲得評審高度肯定，鄭宜農第一時間便將榮耀歸功於合作夥伴。她表示：「希望大家可以知道《圓缺》可以很酷，是因為製作團隊太棒了，絕不是我一個人的功勞。」她特別提到，目前團隊成員正陪著她一起在全球巡演，過程非常辛苦，「團隊的大家現在也一起巡演中，都很辛苦，希望他們看到入圍都有很開心。」