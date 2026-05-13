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國民黨今（13）日正式徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，先前屢遭點名參戰的新北市副市長劉和然也現身力挺，不過藍委謝衣鳯則沒有到場。國民黨主席鄭麗文致詞時，全程12分鐘未提到藍委謝衣鳯名稱，僅表示有很多遺珠之憾，但所有人才國民黨都不會忘記、都會重視，希望大家放下個人規劃，為大局共同努力奮鬥。國民黨中常會今大陣仗徵召提名魏平政，包括屢遭彰化縣長王惠美勸進，但最終仍拒參選彰化的新北市副市長劉和然、國民黨彰化黨部主委蕭景田都到場，不過其餘三名有意爭取提名的藍委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋都沒有到場。國民黨主席鄭麗文致詞時表示，經過好幾個月，大家千呼萬喚，終於完成彰化縣長候選人徵召程序，在提名特別辦法裡面有不同的提名辦法，其中彰化縣是六都外人口第一大縣，選情特殊因此列為專案，經過中央、地方黨部領袖全盤考量，最後完成徵召作業。鄭麗文也感謝彰化縣長王惠美、新北市長侯友宜、副市長劉和然、黨部主委蕭景田等人，她說年底對於彰化縣選舉抱著必勝的決心，魏平政的出身、經歷、經驗都是彰化未來發展非常重要的人才，要確保王惠美過去8年的成績不能走回頭路。鄭麗文說，今天彰化複雜的局面，他有200%參選跟必勝決心意願，為了故鄉投入選舉，抱著必贏的決心，這樣的彰化子弟、國際品牌、優秀的律師，希望能夠在彰化縣團隊共同支持下，一步一步不管挑戰多困難，中央、地方都抱著100%信心、決心，用團結的國民黨打贏選舉。