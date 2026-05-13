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▲榮獲愛迪生獎銀獎殊榮的「語言互動治療軟體」，因應中文語言治療師人力不足的，透過互動式遊戲關卡，以寓教於樂的語言學習方式，鼓勵語言遲緩兒童主動參與練習。（圖／金屬中心提供）

愛迪生獎（Edison Awards）為全球知名的創新獎項，並享有「創新界奧斯卡獎｣的美譽。在經濟部的支持下，金屬中心憑藉深厚研發實力與創新技術，今年榮獲二銀、二銅殊榮。此次獲獎四項技術不僅協助傳統製造業轉型升級並邁向節能減碳目標，同時也透過數位技術應用，提升醫療服務成果成效。本次榮獲銀獎的「語言互動治療軟體」，針對中文語言治療師人力不足、診間時數有限、偏單向訓練模式與療效不易量化等議題挑戰，透過臨床資料和通用語料訓練智慧語療引導系統，提供具語言治療師手法的個別化引導。此外，設計「仿說、圖卡、繪本、對話」互動式遊戲關卡，鼓勵兒童主動練習。同時亦以視覺化方式針對語意、語法、語用等語言能力進行評估。目前已與高醫、高雄市立聯合醫院、博正兒童發展中心等10多家醫療及教育機構合作。另外亦榮獲銀獎的「智慧節能燃燒系統」，針對高度仰賴人工操作經驗和高能耗的燃燒爐提供改善方案。系統建立自預熱式工業爐多組合實測資料庫，精準掌握用熱行為和爐體溫度分佈，以優化熱流場設計和廢熱回收率。同時導入AI學習機制，可預測和自動優化燃燒行為，逹到72%廢熱回收和±3°C溫控。此外，系統的模組化架構可快速導入不同爐型和製程環境，同時支援氫氣等綠色燃料應用，目前已成功導入多座工業場域。獲得銅獎的「新世代高性能鑄材智慧熱處理系統」，為高度仰賴人工經驗以及反覆試誤的熱處理製程提供解決方案。另一個獲得銅獎的「扣件智慧製造成形調控技術」，則為台灣扣件產線頻繁換模、鍛造力不穩與數據分散等困境提供解決方案。金屬中心董事長劉嘉茹表示，中心多年來深耕技術研發，累積深厚技術實力。已連續九年榮獲愛迪生獎，不僅彰顯中心堅實的研發底蘊和創新能量，也反映中心長期投入智慧製造、節能減碳、數位健康等領域的技術布局。展望未來，中心將持續以突破性技術推動產業升級，加速創新成果落地應用，強化供應鍵整合與國際合作，協助台灣技術接軌國際巿場，並持續開發對產業具實質助益的創新技術。