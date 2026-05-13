我是廣告 請繼續往下閱讀

印度婦女權益與社經地位低落是目前印度最屢見不鮮的社會問題，女性普遍在家庭、職場、身體等各方面遭遇不公對待，近日在印度南部城市海德拉巴當地警方就進行了一場臥底行動，由高階女警喬裝成獨自等車的女性，在深夜公車站進行實地測試，沒想到短短時間內就接連遭受近40名男子騷擾，甚至還被問「價格多少」，事件曝光後，再度引發印度社會對女性夜間公共安全的廣泛討論。據印度媒體報導，此次行動由海德拉巴警方策劃，起因是當地迪爾蘇克納加（Dilsukhnagar）一帶公車站長期接獲女性投訴，指稱深夜時段經常遭遇陌生男子尾隨、言語騷擾及性暗示行為。為了解實際情況，警方決定派出一名資深女警進行臥底測試。該名女警在當地時間凌晨0時30分至3時30分期間，身穿便服、以一般民眾身份獨自待在公車站等候，周邊則有埋伏警力進行監控。行動開始後不久，便陸陸續續有男性民眾上前攀談與搭訕。警方指出，在3小時觀察期間，約有40名男子主動接近該名女警，其中部分人表現出明顯不當言語與性暗示行為，甚至直接詢問「交易價格」，暗示對方是性工作者等，其中涉案人士更不乏有學生、上班族，且疑似處於飲酒或受藥物影響狀態。隨著騷擾情況迅速累積，執行任務的女警隨即通知現場埋伏人員展開行動，警方當場將相關男子帶回調查。後續處理與是否起訴仍有待進一步說明。海德拉巴警方表示，這次臥底行動的結果顯示，即使是具備警務背景的人員，在未公開身份的情況下也會在短時間內遭遇高密度騷擾，反映一般女性在夜間公共空間可能面臨更高風險。當局指出，事件凸顯加強公共場所監管與女性安全措施的必要性。