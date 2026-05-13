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▲陳耀訓蛋黃酥被稱為比演沆為門票還要難搶， （圖／記者葉盛耀攝）

因為生產的蛋黃酥比大明星演唱會門票還要難搶而從此聲名大噪的「陳耀訓·麵包埠」，從高雄起家，陳耀訓頂著世界麵包大賽冠軍頭銜，到台北創了「陳耀訓·麵包埠」，開店已第7年，該品牌生產的蛋黃酥，每年在中秋節與春節兩個檔期都推出預訂服務，每次一推出總是秒殺，被戲稱比五月天演唱會門票還要難搶，甚至還有網友提出以陳奕迅演唱會門票換一盒陳耀訓蛋黃酥，足見其魅力。今（13）日「陳耀訓·麵包埠」於官方臉書粉專公告，將於5月24日起暫停營業，原因是要進行門市與廚房整修，「陳耀訓·麵包埠」臉書粉專提到，「每天凌晨亮起的燈、烤箱前的熱氣、出爐時整間店的香氣，還有那些一路陪著我們排隊等待麵包的人，謝謝你們一直都在。」還提及「即使休息新的味道、新的想法、新的麵包可能早就在某個深夜悄悄開始發酵。與其說是『暫停營業』，比較像一次重新充電。」此次暫停營業，預計將近2個月時間，消費者買不到陳耀訓的麵包等所有產品。