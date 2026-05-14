政府推出新青安政策後，吸引不少人搶上車，還有人為了買房出清所有持股，湊出頭期款，但現在台股突破4萬點，讓不少賣股買房的族群感覺錯過一波漲勢，就有民眾發文表示，自己當初為了買房，把當時市值300多萬元的ETF 0050出清，沒想到現在房價面臨修正，股市卻狂飆，讓他忍不住質疑政府是在騙人買房。買房跟買股之間該如何抉擇呢？擁有金融背景的阿宅地產顧問蕭大立表示，應該把握「設立停損點」、「選擇穩定標的」2個原則。
出清持股買房 跟不到漲勢不平衡
原PO在PTT發文表示，自己年收入約100萬初頭，2024年跟上新青安政策，把市值300多萬元的0050（元大台灣50）出清，加上60多萬元信貸，湊了頭期款，買了一間房，雖然去年股市大跌的時候，慶幸自己買房沒虧到，但是今天股市大漲特漲，想到自己0050換成頭期款，房子剛買也沒辦法增貸投資，錯過這波行情，而且房子實價登錄比2024年還少了快10％，算一算資產已經負了100多萬，讓他心裡感到極度不平衡。
原PO認為，政府打炒房祭出信用管制，讓房價進入盤整時期，「是否在懲罰成家立業勤懇工作的人？你要打壓當初就不要騙人上車啊！」對此，許多網友表示，「房子買來住的，不能完全用投資的角度來看，何況千金難買早知」、「房子是買來住的，又不是買來增值的」、「股市是長期低點投資，房子是買來住舒服不是賺錢」、「本來就不能單資產重壓」。
買房還是買股？專家建議「333原則」
面對台股高漲，不少有購屋需求的民眾，想把頭期款放進股市，看能不能讓資產增值，對此，擁有金融界近10年經歷的阿宅地產顧問蕭大立表示，很多人都忘記投資股票的風險，股市能在4個月能漲1萬多點，就有可能在2週內回檔3千點，投資股票絕對不保證獲利。建議遵守「買房333原則」，把家庭收入分成3份。1/3的薪水作為購屋支出，1/3的薪水用在儲蓄理財，1/3的薪水作為生活消費，這是最穩健的家庭理財規劃。
頭期款投資遵守2重點 先完成買房目標再投資
蕭大立指出，若把購屋支出挪為儲蓄理財，還容易導致家庭財務失衡，等於是拿全家人的未來避風港去賭一個不確定的獲利。如果不幸遇到股市修正，就可能從買二房變成買套房，甚至直接被迫放棄買房夢想。因此，如果是有購屋剛需的首購族，當購屋資金已有明確規劃，不建議將頭期款挪為股票投資，以免因小失大。蕭大立也表示，但如果真的不甘心錯過這波行情，還是想利用頭期款參與股市，建議遵守以下2點原則：
1、設立投資停損點：依據購屋目標計算出買房資金底線，也就是用目前所存的頭期款扣除買房最低門檻，計算出可虧損上限，當本金虧損到上限時，請立刻賣出股票、絕不留戀。很多人虧損後會想加碼攤平，但這在頭期款運用上是大忌，因為這是在拿買房夢想去賭博，本金賠得越多，買房夢就離得越遠。
2、選擇穩定標的：頭期款是短期內可能用到的錢，絕對不能去購買當沖、權證等高風險產品，應以高流動性、波動相對小的標的為主，以確保資金獲利的安全性。
最後蕭大立建議首購族，股市隨時都在，就算這一波沒跟到，未來還有下一波，先完成購屋這個大目標，等家庭財務恢復穩定後，再用每個月薪水的1/3進行定期定額投資，這才是最能讓首購族睡得著覺、且長久致富的方法。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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原PO在PTT發文表示，自己年收入約100萬初頭，2024年跟上新青安政策，把市值300多萬元的0050（元大台灣50）出清，加上60多萬元信貸，湊了頭期款，買了一間房，雖然去年股市大跌的時候，慶幸自己買房沒虧到，但是今天股市大漲特漲，想到自己0050換成頭期款，房子剛買也沒辦法增貸投資，錯過這波行情，而且房子實價登錄比2024年還少了快10％，算一算資產已經負了100多萬，讓他心裡感到極度不平衡。
原PO認為，政府打炒房祭出信用管制，讓房價進入盤整時期，「是否在懲罰成家立業勤懇工作的人？你要打壓當初就不要騙人上車啊！」對此，許多網友表示，「房子買來住的，不能完全用投資的角度來看，何況千金難買早知」、「房子是買來住的，又不是買來增值的」、「股市是長期低點投資，房子是買來住舒服不是賺錢」、「本來就不能單資產重壓」。
面對台股高漲，不少有購屋需求的民眾，想把頭期款放進股市，看能不能讓資產增值，對此，擁有金融界近10年經歷的阿宅地產顧問蕭大立表示，很多人都忘記投資股票的風險，股市能在4個月能漲1萬多點，就有可能在2週內回檔3千點，投資股票絕對不保證獲利。建議遵守「買房333原則」，把家庭收入分成3份。1/3的薪水作為購屋支出，1/3的薪水用在儲蓄理財，1/3的薪水作為生活消費，這是最穩健的家庭理財規劃。
蕭大立指出，若把購屋支出挪為儲蓄理財，還容易導致家庭財務失衡，等於是拿全家人的未來避風港去賭一個不確定的獲利。如果不幸遇到股市修正，就可能從買二房變成買套房，甚至直接被迫放棄買房夢想。因此，如果是有購屋剛需的首購族，當購屋資金已有明確規劃，不建議將頭期款挪為股票投資，以免因小失大。蕭大立也表示，但如果真的不甘心錯過這波行情，還是想利用頭期款參與股市，建議遵守以下2點原則：
1、設立投資停損點：依據購屋目標計算出買房資金底線，也就是用目前所存的頭期款扣除買房最低門檻，計算出可虧損上限，當本金虧損到上限時，請立刻賣出股票、絕不留戀。很多人虧損後會想加碼攤平，但這在頭期款運用上是大忌，因為這是在拿買房夢想去賭博，本金賠得越多，買房夢就離得越遠。
2、選擇穩定標的：頭期款是短期內可能用到的錢，絕對不能去購買當沖、權證等高風險產品，應以高流動性、波動相對小的標的為主，以確保資金獲利的安全性。
最後蕭大立建議首購族，股市隨時都在，就算這一波沒跟到，未來還有下一波，先完成購屋這個大目標，等家庭財務恢復穩定後，再用每個月薪水的1/3進行定期定額投資，這才是最能讓首購族睡得著覺、且長久致富的方法。
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