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▲▼《女兒的九十九種藍-聽見零雨》視覺呼應專輯以「海洋」為設計概念，以大量滿版、不同冷暖及明度的藍色調，淬煉女性如海洋般的生命力的精裝書裝幀呈現。（圖／翻攝自誠品線上、羅思容與孤毛頭樂團臉書）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋登場，今（13）日入圍名單公布，近期因為設計台電新款Logo引發酬庸爭議的設計師聶永真，以羅思容的《女兒的九十九種藍-聽見零雨》專輯再度角逐最佳裝幀設計獎，這是他的第13次提名，將挑戰生涯第4座金曲獎座，粉絲大呼：「看你入圍就是爽！」聶永真和設計團隊陳聖智、林智凱憑客語歌后羅思容去年發行的《女兒的九十九種藍-聽見零雨》專輯入圍今年金曲獎最佳裝幀設計獎，該張專輯視覺由聶永真設計工作室「永真急制 Workshop」操刀，呼應專輯以「海洋」為設計概念，以大量滿版、不同冷暖及明度的藍色調，淬煉女性如海洋般的生命力的精裝書裝幀呈現。許多粉絲見到聶永真再次叩關金曲獎，紛紛在社群平台發文、留言：「恭喜聶永真」、「用實力說話」、「聶永真又入圍金曲獎了！ 我看之後96萬是買不到聶永真的設計了 （入圍就是肯定）！」本月初，聶永真因為操刀台電識別系統設計案引起爭議，網友質疑只改「台灣電力公司」6字且部分風格與舊款差異不大，設計費就要96萬8940元，國民黨立委並針對包含台電、監察院等政府機關的品牌設計案多由聶永真團隊取得，直指其為民進黨政府的御用設計師、政治酬庸。對於台電Logo設計風波，聶永真指出，該案件執行長達1年半，費用包含標準字、識別系統延伸應用等完整規劃，並非僅是6個字而已，強調新設計保留了書法特色並試圖達到現代化應用，至於後續被爆出拿下監察院、經濟部等公部門及國營事業中油的設計標案，他以「拜託請增加經費，給我好一點的情敵，我值得更好的」、「還真的是合法的飯，而且還做得很好」一一回擊。