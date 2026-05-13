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中東戰雲密布與美伊談判破裂，正引發全球性的能源連鎖反應。繼東南亞各國相繼發布節能令後，印度總理莫迪（Narendra Modi）於海德拉巴（Hyderabad）的演說中正式表態，呼籲全國重啟「居家辦公」（WFH）並縮減非必要支出，以應對失控的國際油價，但這聽在基層運輸業的司機們耳裡卻是引發了強烈恐慌，數百萬名計程車與自動人力車司機憂心，後疫情時代的生計復甦將再度化為泡影。隨著美國總統川普拒絕伊朗和平提案，荷姆茲海峽的軍事威脅讓國際油價一度觸及每桶 126美元 的高點。身為全球第三大原油進口國，印度石油依存度高達 87.8%，能源進口已成為國家外匯流失的破口。印度總理莫迪在日前的演說中強調，印度在新冠疫情期間已建立成熟的遠端辦公體系，面對當前的經濟不確定性，應重新啟用該模式。莫迪明確指出，為了國家利益必須減少燃料消耗，「我呼籲企業優先恢復遠距工作，民眾應限制黃金採買、減少非必要出國，並在未來一年內節制大型開銷。」儘管莫迪的政策具備宏觀經濟的正當性，但對於高度依賴「辦公室經濟」的運輸業者來說，政策上路後無異於對其生計造成威脅，尤其在邦加羅爾與海德拉巴等 IT 重鎮，通勤需求是計程車與自動人力車司機的主要收入來源。根據印媒報導，許多司機表示，莫迪的發言讓他們聯想到疫情封城期間，辦公大樓空無一人，導致數千名駕駛因無法償還車貸而陷入債務危機，運輸業者代表指出，若企業再度大規模轉向遠端辦公，通勤接送合約將被取消，在營運成本上升與客源減少的雙重夾擊下，基層勞工將無路可走。國際觀察家認為，印度政府此舉反映了新興市場在當前地緣政治下的脆弱性。雖然增加自俄羅斯與西非的進口能部分緩解供應壓力，但高昂的物流成本仍反映在零售油價上。幫加羅爾部分路段目前已因交通管制與油價波動出現零星抗議，莫迪政府怎麼在維護外匯存底與保障底層生計之間取得平衡，將成為未來數月印度社會穩定的關鍵，而對於數百萬名在街頭奔波的司機來說，居家辦公的重啟，或許是國家的節能良藥，卻是他們生存的苦藥。