台中水湳經貿園區的北屯區社會住宅「新平．好室」工地今（ 13 ）早 9 時許驚傳火警。現場黑色濃煙直竄天際，驚悚畫面在數公里外清晰可見，引發周邊居民恐慌。台中市消防局緊急調派大批人車灌救，所幸火勢迅速受到控制，現場無人員受困傷亡。對此，國家住都中心於第一時間揭露起火原因是「乙炔切割」時不慎釀禍，台中市政府也祭出勒令停工與罰鍰處分。
🟡 國家住都中心揭密：乙炔切割火星掉落引燃塑膠模板
關於起火原因，國家住都中心發布新聞稿說明，今日上午「新平好室」工地進行支撐拆除工程作業時，因人員使用乙炔切割防護不慎，導致火星掉落至地下 2 樓，引燃現場堆放的塑膠模板。國家住都中心強調，接獲消息後已責成統包廠商進行事故原因分析，並要求後續針對結構安全鑑定與保險事宜妥善處理，同時配合勞檢單位調查。
🟡 勒令停工並開罰：都發局祭鐵腕要求第三方鑑定
台中市都發局表示，經初步調查，該工地因用火熔切時未設置適當防火設備，違反《建築法》第 63 條規定。都發局隨即依同法第 89 條規定，勒令停工並裁處新台幣 1 萬 8000 元罰鍰。都發局強調，為確保建築物結構安全，後續必須委託第三方專業技師公會辦理鑑定，確認無安全疑慮並補齊施工安全計畫後，方得申請復工。
🟡 空品警報發布：環保局監測下風處 PM2.5 飆升
這場台中火災產生的濃煙也造成空氣品質惡化。台中市環保局應變小組到場監測發現，火場下風處的 PM2.5 濃度一度達 56 μg/m³，對鄰近區域造成異味影響。環保局提醒下風處民眾應加強自我防護，並指出若查獲工地管理不善致空氣污染，最高可依《空氣污染防制法》裁罰 500 萬元。
🟡 新平好室概況：預計提供 150 戶住宅單元
「新平好室」位於北屯區敦平街，緊鄰水湳經貿園區與中國醫藥大學，是國家住都中心在台中興建的重要社會住宅，原預定於 2028 年完工，將提供約 150 戶住宅供首購族與弱勢族群申請。如今發生火警公安意外，結構安全鑑定與復工進度將成為後續觀察重點。
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關於起火原因，國家住都中心發布新聞稿說明，今日上午「新平好室」工地進行支撐拆除工程作業時，因人員使用乙炔切割防護不慎，導致火星掉落至地下 2 樓，引燃現場堆放的塑膠模板。國家住都中心強調，接獲消息後已責成統包廠商進行事故原因分析，並要求後續針對結構安全鑑定與保險事宜妥善處理，同時配合勞檢單位調查。
台中市都發局表示，經初步調查，該工地因用火熔切時未設置適當防火設備，違反《建築法》第 63 條規定。都發局隨即依同法第 89 條規定，勒令停工並裁處新台幣 1 萬 8000 元罰鍰。都發局強調，為確保建築物結構安全，後續必須委託第三方專業技師公會辦理鑑定，確認無安全疑慮並補齊施工安全計畫後，方得申請復工。
🟡 空品警報發布：環保局監測下風處 PM2.5 飆升
這場台中火災產生的濃煙也造成空氣品質惡化。台中市環保局應變小組到場監測發現，火場下風處的 PM2.5 濃度一度達 56 μg/m³，對鄰近區域造成異味影響。環保局提醒下風處民眾應加強自我防護，並指出若查獲工地管理不善致空氣污染，最高可依《空氣污染防制法》裁罰 500 萬元。
「新平好室」位於北屯區敦平街，緊鄰水湳經貿園區與中國醫藥大學，是國家住都中心在台中興建的重要社會住宅，原預定於 2028 年完工，將提供約 150 戶住宅供首購族與弱勢族群申請。如今發生火警公安意外，結構安全鑑定與復工進度將成為後續觀察重點。