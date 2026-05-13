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▲曾瑋中（如圖）今天不敢看金曲37的入圍宣布直播，跑去逛街，收到訊息得知自己入圍最佳台語男歌手時，他躲進試衣間爆哭。（圖／時代創藝提供）

第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日揭曉，台語歌手曾瑋中以專輯《頇顢 hân-bān》再度叩關歌王寶座，接獲喜訊的當下，他剛好在逛街，竟然躲進試衣間放聲大哭，而曾媽媽第一時間打來的祝賀電話，大讚他跟蔡依林入圍同一屆，真的很讚。曾瑋中上次入圍已是第30屆，這幾年與金曲獎擦身而過的，他表示心路歷程相當煎熬。為了不讓自己受傷，他今天刻意迴避入圍公布的直播，故意不看任何訊息。沒想到名單揭曉時，手機訊息叮咚聲連發，得知自己榜上有名的那一刻，曾瑋中在街頭直接淚崩，他笑說：「當時真的太害羞了，我趕緊躲進路邊品牌的試衣間，在那裡放聲大哭！」更有趣的是，曾瑋中的媽媽在得知喜訊後立刻打電話給他，曾媽興奮地對兒子大喊：這句話讓原本還在爆哭的曾瑋中瞬間破涕為笑。原來，本屆金曲獎天后蔡依林（Jolin）也以《Pleasure》入圍9項提名。對於媽媽而言，能與天后出現在同一個入圍年度，就是最高的榮耀。曾瑋中也開心表示：「能入圍這一屆金曲獎真的太開心了，感謝所有創作者的努力。」