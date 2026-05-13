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▲立法院副院長江啟臣團隊前往石岡地區現地會勘(圖／江啟臣服務處提供2026.5.13)

受極端氣候影響，台中市石岡、新社一帶的葡萄近期傳出災情。受限於開花期遭遇高溫旱象及強降雨雙重打擊，導致授粉不良，果園出現大量無籽、發育不全的「石頭葡萄」。立法院副院長江啟臣與立委何欣純今(13)日接連前往現勘，眼見產量大幅縮減，紛紛要求中央及地方政府啟動天然災害救助，協助農民度過難關。台中市長候選人、立委何欣純邀集農糧署、中彰投區農改場等單位深入石岡、新社果園。何欣純指出，走進果園可見果串稀落，整體產量恐怕不及兩成，農民一整年的心血幾近付諸流水。她強調，台中葡萄種植面積約376公頃，新社白毛台更是精品葡萄的代名詞，面對災情，農政單位應秉持「從速、從寬、從簡」原則，儘速認定災損並核撥救助金。與此同時，立法院副院長江啟臣服務團隊亦高度關注災情。江啟臣表示，農業是台中的發展命脈，近期因氣候劇烈波動，南風高溫與連日大雨導致授粉受阻，嚴重考驗農民生計。除了要求簡化救助申請流程，江啟臣更進一步指出，單靠救助非長久之計，未來應要求農業部與農改場針對極端氣候下的栽培技術進行輔導，強化防災設施，才能確保台中優質農產的國際競爭力。目前農業部與台中市農業局正緊密監測農損數據，一旦達到天然災害救助標準，將立即啟動補償機制，確保農民權益不縮水。