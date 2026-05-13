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台股今（13）日受到美國4月CPI升溫、美股下跌影響，大幅拉回，盤中一度重挫逾880點，是亞股最弱，終場收跌523點，收41374點。不過，統一投顧董事長黎方國認為，市場對聯準會降息判斷過度悲觀，台股多頭格局並未改變。黎方國表示，台股下跌主因有二，一是市場擔心美國通膨升溫導致Fed延後降息，二是美國與伊朗談判沒有明顯進展，讓資金短線轉趨保守。美國4月消費者物價指數（CPI）月增0.6%、年增3.8%，高於市場預期。不過黎方國認為，這波台股拉回更像是短線漲多後的乖離修正，並非多頭結構反轉，反而可能提供較好的布局機會。針對市場擔憂Fed不降息，黎方國直言「市場想錯了」，並認為6月降息勢在必行。他指出，若未來Fed政策評估改採華許提出的「修剪平均數」通膨指標，而非僅看鮑爾核心PCE，通膨壓力可能沒有市場想像中那麼高。黎方國說，修剪平均數指標會排除極端價格波動，同時納入食物與能源，涵蓋面更廣。若以此方式觀察，目前通膨年增率約2.36%，並非市場聚焦的3.8%。他認為，隨著市場重新評估降息可能性，5月中旬後降息預期有機會再度升溫，股市也有望重新回到上攻節奏。