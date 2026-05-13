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第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日揭曉，出道12年的陳怡婷，以專輯《三十幾》入圍「最佳台語女歌手獎」。得知入圍的那一刻，她表示跟爸媽三人在家裡相擁而泣，感嘆這條走了11張專輯的音樂路，終於有燦爛的曙光。陳怡婷自出道以來，始終保持穩定的創作產量，至今發行11張專輯。她表示，過去每一屆金曲獎揭曉前，自己都曾滿懷希望，卻又一次次面對名單上沒有自己的失落，「實在失落太多次了，所以雖然知道今天要公布入圍名單，也完全不敢期待。」沒想到，今日下午手機開始不斷傳來叮咚的訊息聲，好友與粉絲的恭喜排山倒海而來，她才敢相信自己真的榜上有名的這一刻。陳怡婷表示，得知消息的當下，第跟爸爸、媽媽三人在客廳激動地抱在一起大哭，「太感謝所有幫助過我的貴人們和支持我的粉絲們，謝謝這一路上的愛，讓我覺得我多年的努力好像真的被看見了。」陳怡婷此次入圍的作品《三十幾》，詮釋女性步入三十歲後的心境轉折。本屆台語歌后入圍堪稱「死亡之組」，陳怡婷將與大前輩白冰冰、上屆歌后鄭宜農、金曲常客秀蘭瑪雅及創作才女PiA吳蓓雅一起角逐后位。