國民黨今（13）日正式徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，不過前白委蔡壁如今高調宣布有意投入彰化縣長選戰。對此，組發會主委李哲華坦言，民眾黨秘書長周榆修第一時間致電告知此事，有關藍白合作共推同協議，當時談的就是4縣市，他們當然尊重蔡壁如個人表達意願，相信民眾黨中央會做妥適處理。

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魏平政、李哲華今在徵召提名後受訪，針對蔡壁如表態參選彰化縣長，李哲華說，昨天蔡壁如到民眾黨彰化縣黨部遞交參選意願書，第一時間周榆修就打給他說這事，有關藍白兩黨合作，過去在共推人選時，那時就已經談妥4個縣市，禮讓新竹市，另外還有新北、宜蘭、嘉義市共4縣市，他們尊重蔡女士個人表達參選意願，但還是回歸到兩黨協商機制，為了可以讓藍白在野大家共同合作，一定會有妥適安排。

至於彰化是否確定不會像新北、宜蘭一樣進行初選民調？李哲華說，藍白兩黨共同協議當時談的就是4縣市，當然這因為屬於民眾黨自己黨內同志表達參選意願，那他相信民眾黨中央應該會做很妥適的處理。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...