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國民黨今（13）日正式徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，不過前白委蔡壁如今高調宣布有意投入彰化縣長選戰。對此，組發會主委李哲華坦言，民眾黨秘書長周榆修第一時間致電告知此事，有關藍白合作共推同協議，當時談的就是4縣市，他們當然尊重蔡壁如個人表達意願，相信民眾黨中央會做妥適處理。魏平政、李哲華今在徵召提名後受訪，針對蔡壁如表態參選彰化縣長，李哲華說，昨天蔡壁如到民眾黨彰化縣黨部遞交參選意願書，第一時間周榆修就打給他說這事，有關藍白兩黨合作，過去在共推人選時，那時就已經談妥4個縣市，禮讓新竹市，另外還有新北、宜蘭、嘉義市共4縣市，他們尊重蔡女士個人表達參選意願，但還是回歸到兩黨協商機制，為了可以讓藍白在野大家共同合作，一定會有妥適安排。至於彰化是否確定不會像新北、宜蘭一樣進行初選民調？李哲華說，藍白兩黨共同協議當時談的就是4縣市，當然這因為屬於民眾黨自己黨內同志表達參選意願，那他相信民眾黨中央應該會做很妥適的處理。