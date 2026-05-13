外媒最新爆料指出，外界暫稱「iPhone Fold」的iPhone摺疊機，有望在2026年9月與iPhone18 Pro系列同台亮相，但首波配色可能相當保守，僅提供白、銀色系與深靛藍兩種選擇；定價可能從2000美元起跳，換算新台幣會突破6萬元，恐成為史上最貴iPhone。
根據MacRumors整理供應鏈消息指出，蘋果首款摺疊iPhone首波配色可能只有2種，包括經典銀白色，以及接近深藍、海軍藍調性的深靛藍，不會像iPhone 18 Pro傳聞那樣推出較亮眼或鮮明的新色。
為何只給2色？
外界分析，iPhone Fold首波配色少，關鍵原因可能與生產難度和庫存控管有關，摺疊機屬於全新產品線，包含鉸鏈、柔性螢幕、機身結構與良率都比一般iPhone更複雜，若一開始推出太多顏色，可能增加供應鏈與備貨壓力。
天風國際證券分析師郭明錤曾示警，蘋果摺疊iPhone初期量產與良率爬升仍可能面臨挑戰，穩定出貨甚至可能要到2027年才更明朗，因此有限配色也可能是因應首波產能受限的策略。
定價恐破6萬！可能成史上最貴iPhone
價格方面，外界普遍預期iPhone Fold將成為蘋果史上最昂貴的iPhone。郭明錤認為摺疊iPhone價格可能落在2000美元至2500美元之間，換算約新台幣6.2萬元，若來到2500美元，則約新台幣7.8萬元，成為蘋果最高階、最昂貴的iPhone產品線。
跟進iPhone X 新設計先保守試水溫
回顧蘋果過去在重大改款首代產品上，也曾採取保守配色策略，像是2017年登場的iPhone X當時也只有銀色與太空灰2種顏色，直到後續iPhone XS才新增金色。外界認為，iPhone Fold若首年只給2種顏色，可能代表蘋果將它定位為技術展示型新品。
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為何只給2色？
外界分析，iPhone Fold首波配色少，關鍵原因可能與生產難度和庫存控管有關，摺疊機屬於全新產品線，包含鉸鏈、柔性螢幕、機身結構與良率都比一般iPhone更複雜，若一開始推出太多顏色，可能增加供應鏈與備貨壓力。
天風國際證券分析師郭明錤曾示警，蘋果摺疊iPhone初期量產與良率爬升仍可能面臨挑戰，穩定出貨甚至可能要到2027年才更明朗，因此有限配色也可能是因應首波產能受限的策略。
定價恐破6萬！可能成史上最貴iPhone
價格方面，外界普遍預期iPhone Fold將成為蘋果史上最昂貴的iPhone。郭明錤認為摺疊iPhone價格可能落在2000美元至2500美元之間，換算約新台幣6.2萬元，若來到2500美元，則約新台幣7.8萬元，成為蘋果最高階、最昂貴的iPhone產品線。
跟進iPhone X 新設計先保守試水溫
回顧蘋果過去在重大改款首代產品上，也曾採取保守配色策略，像是2017年登場的iPhone X當時也只有銀色與太空灰2種顏色，直到後續iPhone XS才新增金色。外界認為，iPhone Fold若首年只給2種顏色，可能代表蘋果將它定位為技術展示型新品。