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備受全球矚目的「川習會」即將登場，美國總統川普（Donald Trump）已於當地時間12日下午正式啟程，將在14日與中國國家主席習近平進行會面，而美中雙方先前都已表明，台灣議題將會成為會談的焦點之一。對此，前立委林濁水痛批，川普誇張反覆，最後結果仍難以預料，令人屏息。林濁水提到，且拋開美國前總統雷根1982年對台灣提出的「六項保證（Six Assurances）」，除非川普提出「美國軍售加碼」做談判議題，否則表面上主動提軍售，但在邏輯上必陷入「戰略被動」的局面。他指出，當然這是從常理出發的判斷。「問題是川普並不是依常理出發的人。」林濁水指出，川普有時倒霉，有時TACO，而美國國務卿盧比歐深知這一點，常常得處理，有時處理得很不錯，比如表現在矽盛世宣言、國安報告中對台灣的定位，都具宏觀視野，並無川普的短線缺陷。而這次盧比歐會前對台灣軍售的發言，也可以作如是觀，只不過川普誇張反覆，最後結果仍難預料，令人屏息。