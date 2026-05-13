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美國總統川普本週將抵達中國北京，於14日至15日與中國國家主席習近平舉行川習會。民眾黨主席黃國昌今(13)日表示，特別責成黨中央國際部與政策會密切關注發展，並敦請川普恪守美國對台六項保證。台灣民眾黨今日舉行中央委員會，針對即將登場的川習會，黃國昌特別責成黨中央國際部與政策會密切關注發展，他表示，「此刻全球地緣政治劇烈變動，台美作為彼此重要的民主盟友，敦請川普總統恪守美對台六項保證」，相信未來，台美將持續深化戰略夥伴連結，共同守護印太區域的和平穩定與民主價值。另外針對曾妍潔脫黨擬參選北市大安文山區議員，前發言人楊寶楨也喊話若不被提名就脫黨參選，黃國昌表示，民眾黨作為一個有制度的政黨，所有提名與選舉布局，都是依照公開透明的《台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法》辦理，歡迎所有意願投入選舉、服務地方的同志依照黨的規定表達參選意願，後續地方黨部、中央黨部與選決會就將進行完整評估，推出最適合的人選，守住地方、回應人民期待。