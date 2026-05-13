台中榮民總醫院今年初爆出疑似「廠商代刀」風波，檢方依照違反《醫師法》、《詐欺取財罪》起訴2位醫師及3位醫材廠商人員建請法院從重量刑。衛福部醫事司說明，會正式向法務部地檢署尋求起訴書資料，會再請台中衛生局研議就新事證追加處分，「可能不只是停業」，移送懲戒最重會撤照。

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檢方今（13）日依違反《醫師法》、《詐欺取財罪》起訴台中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及3名醫材廠商人員，並建請法院從重量刑。檢方指出，兩名醫師涉讓無醫師資格的醫材業者進入手術室，執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，嚴重危害病患安全與醫療品質。

若再發現新事證　衛福部：可追加處分

醫事司專門委員郭威中今日接受媒體訪問提到，先前所查辦資料及調查事證，已對2名醫師進行停業處分，醫院部分則由衛生局進行罰款。他表示，針對起訴書，會正式再請法務部提供起訴書資料，並請台中衛生局研議，若有發現新事證，可追加處分。

郭威中說，根據《醫師法》第25條移送懲戒；若起訴書內容有當初行政調查未查到的部份，可能不只停業，還可能撤照。

至於手術室指引，郭威中表示，已請醫策會組成專案小組調查、實地訪查，目前資料彙整中，預計6月底公布，擬朝明確規範人員進出資格方向進行。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...