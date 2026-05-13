啦啦隊女神籃籃近日遭週刊爆料，在赴日觀看WBC世界棒球賽時並非官方邀請，而是蹭胡瓜買的門票，但她到了日本卻不與胡瓜等人行動，跑去和其他啦啦隊成員坐一起，以及遲到、耍大牌消息等等，進而傳出她與胡瓜多年來情同父女的關係生變。不過兩人今（13）日照常在台南合體錄影《綜藝大集合》，現場互動自然，胡瓜更親自出面澄清失和傳聞，強調彼此感情一直很好，笑稱：「如果感情不好，早就把她踢掉了！」
胡瓜、籃籃傳不合 照常錄影無異狀
根據《三立新聞網》報導，胡瓜和籃籃為了節目錄影，今日下午前往台南安南區草湖寮代天宮，雖然籃籃近日接連捲入爭議，但她仍按照原定時間抵達現場準備工作，隨後胡瓜也現身，兩人如期同台主持，錄影氣氛並未受到風波影響。
胡瓜澄清：沒有不合！還原事件經過
胡瓜受訪時被問到兩人失和的傳言，大方回應：「誰不和諧？我們節目如果不和諧，會全國第一嗎？」他表示，團隊多年來合作默契十足，錄影現場氣氛一直都很融洽，平時大家相處也相當自然。他認為可能因為節目長期擁有高關注度，才會引來各種揣測與討論。
胡瓜也還原日本行經過，透露一行人合作超過20年，當時好不容易買到球賽門票，確定行程後便安排住宿與旅遊計畫，大家都是抱著開心替中華隊加油的心情出發。
他提到，球賽期間大家其實都有一起觀賽，只是籃籃因為認識不少啦啦隊好友，所以經常前往應援區互動，才沒有一直坐在身旁。
籃籃則解釋，自己當時與運動品牌有合作拍攝球衣內容，因此需要到應援區進行相關工作，同時也想替台灣隊盡一份心力。
胡瓜則補充，門票與聚餐費用確實由自己負責，至於機票與包車則由大家自行分攤，並強調籃籃當天也有參加聚餐，只是稍微晚到，並且籃籃還有買禮物送給自己。他最後更公開表示：「感情不好早就踢掉了，怎麼會留在這邊主持？」再次強調雙方完全沒有失和。
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根據《三立新聞網》報導，胡瓜和籃籃為了節目錄影，今日下午前往台南安南區草湖寮代天宮，雖然籃籃近日接連捲入爭議，但她仍按照原定時間抵達現場準備工作，隨後胡瓜也現身，兩人如期同台主持，錄影氣氛並未受到風波影響。
胡瓜澄清：沒有不合！還原事件經過
胡瓜受訪時被問到兩人失和的傳言，大方回應：「誰不和諧？我們節目如果不和諧，會全國第一嗎？」他表示，團隊多年來合作默契十足，錄影現場氣氛一直都很融洽，平時大家相處也相當自然。他認為可能因為節目長期擁有高關注度，才會引來各種揣測與討論。
胡瓜也還原日本行經過，透露一行人合作超過20年，當時好不容易買到球賽門票，確定行程後便安排住宿與旅遊計畫，大家都是抱著開心替中華隊加油的心情出發。
他提到，球賽期間大家其實都有一起觀賽，只是籃籃因為認識不少啦啦隊好友，所以經常前往應援區互動，才沒有一直坐在身旁。
籃籃則解釋，自己當時與運動品牌有合作拍攝球衣內容，因此需要到應援區進行相關工作，同時也想替台灣隊盡一份心力。
胡瓜則補充，門票與聚餐費用確實由自己負責，至於機票與包車則由大家自行分攤，並強調籃籃當天也有參加聚餐，只是稍微晚到，並且籃籃還有買禮物送給自己。他最後更公開表示：「感情不好早就踢掉了，怎麼會留在這邊主持？」再次強調雙方完全沒有失和。