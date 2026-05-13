我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中好孕專車2.0正式上線，納入 Uber 提升運能。市長盧秀燕與身著雪寶裝的家長共同比讚，宣告台中打造友善育兒城市的決心。(圖／市政府提供2026.5.13)

為打造友善育兒環境，台中市長盧秀燕今（13）日出席「在台中，好孕同行」記者會，正式宣布台中市「好孕專車」服務全面升級。即日起，全球知名叫車平台Uber（優步福爾摩沙）正式加入服務陣容，合作車隊由11家擴增至12家，服務車輛總數突破9,100輛，整體運能大幅提升65%，為孕媽咪提供更便捷、多元的產檢交通選擇。盧秀燕表示，為鼓勵年輕家庭「願生敢養」，市府提供孕婦乘車補助，每位媽咪可享每趟最高200元、每胎最多30趟的計程車資補貼。該政策自上路後反應熱烈，至今已累計超過8,000位孕媽咪申請，服務量逾8萬7,000趟次。考量年輕族群的使用習慣，市府社會局、交通局與數位局跨局處合作，成功整合多元叫車平台，將服務推向「好孕專車2.0」數位化時代。社會局說，補助對象為設籍台中市之孕婦，符合資格者可持孕婦健康手冊及相關證明文件線上申請。通過後，電子乘車金將直接匯入「台中通App」。支付方式則依車隊類型有所區別：若搭乘台灣大、大都會、yoxi等11家傳統車隊，媽咪於下車時透過App掃碼支付即可；若使用Uber平台，則須先於台中通App點選「領取優惠券」，再開啟Uber App叫車扣抵。盧秀燕強調，好孕專車從申請到支付採全線上化，不僅節能減碳，更提升作業效率。此外，補助使用期限從核發日起至預產期後6個月，充分涵蓋產後回診需求。市府也同步推動職場托育、平價公托與免費親子館等配套政策，透過全方位的育兒支援網，努力將台中打造成全台首選的友善育兒城市。