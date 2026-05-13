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貝森特：「不希望匯率過度波動」

片山皋月：就匯率協作達成共識

與茂木敏充會談

美國總統川普12日啟程訪中前夕，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）率先到日韓進行訪問。日本首相高市早苗12日下午與貝森特在首相官邸舉行會談，針對美中關係、美日合作、重要礦物供應鏈與匯率問題進行廣泛討論。根據日本放送協會報導，高市早苗與貝森特的會談於當地時間12日下午4點左右在首相官邸舉行，歷時約20分鐘，日本財務大臣片山皋月等官員也一同出席。會談中，雙方就13日起展開的川普訪中行程、日美雙邊關係、重要礦產，以及基於日美協議的對美投資等廣泛議題交換意見。高市早苗提到，日本與美國有必要進一步強化穩定供應鏈，同時也必須降低最先進AI模型可能帶來的風險。雙方還就印太地區局勢與各項挑戰進行討論，貝森特也說明了近期美中關係的現狀。此外，財政及金融市場動向亦成為討論話題。會談後，貝森特表示：「我們討論了川普的中國行以及美日關係的重要性。美日間的夥伴關係非常穩固，先前高市早苗與川普的會談取得了巨大成功，我們正進一步擴大該會談的成果。」他也透露，高市早苗並未針對川普訪中提出具體要求。針對日本在日圓貶值、美元走強的匯率市場中實施外匯干預一事，貝森特表示理解：「日美雙方皆認為不希望出現過度波動。此前我們一直與日本財務省保持緊密聯繫，今後也將持續合作。」他隨後指出：「確信日本經濟的基本面穩健且具韌性，這也將反映在匯率表現上。」至於外界擔憂日本銀行在貨幣政策上可能反應過慢，貝森特則表示，他與日銀總裁植田和男已有超過15年的交情，「對他成功推動金融政策深具信心」。關於近期日本國債殖利率上升的動向，他認為：「全球債券殖利率都在上升。市場可能正反映短期的通膨飆升，我認為這只是暫時性的。」另一方面，片山皋月也在12日上午與貝森特進行會談，雙方就近期匯市波動及日本干預匯率問題交換意見。片山皋月在會後表示，美日在近期匯率動向上密切合作，未來將持續依循去年9月發布的美日財長共同聲明密切合作。除了匯率之外，雙方也就重要礦物供應鏈，以及美國新創企業開發的新AI模型「Claude Mythos」可能對金融系統帶來的風險進行討論。不過被問及會談是否提及日銀貨幣政策時，片山大臣回應「無可奉告」。貝森特也在12日下午與外務大臣茂木敏充進行約20分鐘會談。雙方針對包含中國議題在內的印太局勢交換意見，並同意進一步加強經濟安全保障領域的合作。