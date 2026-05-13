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Daniel Sanz Martin餐廳多年獲米其林入選 還有西班牙官方認證

▲「饗饗」邀請台北西班牙餐廳 JARANA 創辦⼈Daniel Sanz Martin主廚，共同合作研發多到西班牙菜式。（圖／饗賓集團提供）

▲「加利西亞章⿂」發想⾃西班牙北部經典佐酒逸品 Gilda，小巧美味。（圖／記者葉盛耀攝）

海鮮飯講究火候 米飯吸足鮮香並帶鍋巴

▲西班牙海鮮飯強調米粒口感與鍋巴香氣，更有豐富海產。（圖／記者葉盛耀攝）

饗饗分八大餐區、供應200道菜色

▲饗饗有著多樣化海鮮，同樣也是招牌菜。（圖／記者葉盛耀攝）

推新菜還有名店「Blue Box Café」 延續名廚林明健細膩風格

▲Blue Box Café Taipei 宣告推出新菜單。（圖／Blue Box Café 提供）

▲Blue Box Café Taipei 新菜單中的主菜選擇之一「盤客夏豬里肌、迷你小蘿蔔、壽喜燒醬汁、香草芥末奶油」。（圖／Blue Box Café 提供）

▲Blue Box Café Taipei的人氣英式三層下午茶，亦同步換上新貌。（圖／Blue Box Café 提供）

總是一位難求的人氣buffet「INPARADISE 饗饗」，又迎來新菜色！饗賓集團表示，饗饗以「⼀餐區、 ⼀名店」的概念，延續去年推動的《世界的饗饗 TASTE THE WORLD, INPARADISE》計畫，今年將推出西班牙主題菜色，邀請西班牙餐廳 JARANA 創辦⼈Daniel Sanz Martin主廚，共同研發5道新菜色，包含西班牙海鮮燉飯、加利西亞章魚，以及以慢燉⽜尾、西班牙烘蛋等經典菜衍生的創意菜。來⾃⾺德⾥的 Daniel Sanz Martin 主廚，職涯橫跨歐洲與亞洲，2021年創⽴ JARANA，迅速在市場上建⽴鮮明定位，並屢獲肯定，像是2022年起連續入選《臺灣⽶其林指南》推薦名單，並獲西班牙官⽅「Restaurants from Spain」認證，印證其料理⼿法、食材來源與餐飲體驗符合⾼品質的保證。 ；同時亦於 2025年入選《500盤》與《500甜》評選。Daniel主廚擅長在傳統風味之上，透過技法與結構的重組，呈現更細膩且層次分明的料理風格。此次與饗饗團隊攜手研發5道具代表性的西班牙菜色，像是「⿊⿂⼦襯半熟蛋⿈」，靈感源⾃經典西班牙烘蛋，透過分⼦料理⼿法進⾏解構與重組。蛋⿈搭配炒至⾦⿈焦化的洋蔥，再加上氮氣瓶打製綿密的洋芋慕斯，些許⿊⿂⼦提鮮，使整體風味更為⽴體⽽精緻。也有「加利西亞章⿂」延伸⾃西班牙北部經典佐酒逸品 Gilda，強調鹹、酸、辣的直接風味表現。選⽤彈嫩章⿂，搭配西班牙辣椒乳化醬，滋味酸香微辣。必吃的還有「西班牙海鮮飯」，屬西班牙最具象徵性的料理之⼀，海鮮飯講究⾼湯、⽕候與⽶⼼的精準掌握。以番紅花賦予⽶粒獨特⾹氣與⾦⿈⾊澤，透過⾼溫爐烤，使⽶粒充分吸收海鮮精華，並在鍋底形成焦⾹層次；搭配中卷、淡菜與⽩蝦，風味濃郁飽滿。另還有晚餐限定的「慢燉⽜尾佐紅酒泡沫」與甜點「聖地牙哥杏仁蛋糕」，算是酒館精緻⼩食到經典名菜兼備，技法從傳統技法到當代詮釋，即日起皆可於餐廳餐檯無限量取用。除了季節新菜，饗饗標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」概念，一次供應近200道菜色是一大特點，其他必吃菜還包含鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹。▪️平日：午餐1490元+10%、下午餐1090元+10%、晚餐1790元+10%▪️假日：午餐1790元+10%、下午餐1490元+10%、晚餐2090元+10%Tiffany & Co. 蒂芙尼除了代表珠寶、鐘錶及奢侈飾品之精品品牌，旗下更有Blue Box Café， 本季以「春夏之光」為題揭開本季新菜序幕，主廚林明健（Chef Kin）以明亮果香與清脆食感為靈感，帶出清爽、酸甜與鮮香三語彙之風味。從午間、晚間套餐到春夏限定三層下午茶，皆圍繞輕盈、鮮明且富層次的風味脈絡展開，延續品牌對當代餐飲美感的細緻詮釋。每一道料理不僅呈現食材於當令時節最鮮活的風貌，更承載 Blue Box Café Taipei 所描繪的春夏節奏與優雅氛圍。新菜單中包含主菜「盤客夏豬里肌、迷你小蘿蔔、壽喜燒醬汁、香草芥末奶油」，將帶骨盤客夏豬里肌以香煎方式鎖住肉汁，搭配融合日式壽喜燒元素的特製醬汁，甜鹹之間烘托豬肉油脂的香氣，佐以香草芥末奶油，疊加西式奶香與微辛風味，入口可以感受到肉香、醬香與乳香之間的平衡，日法風格交織且平衡。人氣英式三層下午茶亦同步換上新貌，鹹點部分包含「蟹肉餅、白醬、柚子蛋黃醬」，是將蟹肉餅炸至金黃酥脆，搭配白醬與柚子蛋黃醬，交織奶香與果酸，還有「蘑菇帕菲塔」、「煙燻鮭魚三明治」；甜點則有「柚子椪柑迷你泡芙」、「覆盆莓馬卡龍」、「蘋果塔」、「法式起司蛋糕、白乳酪起司」，都是風味清雅輕盈的不膩口甜點。