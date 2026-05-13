開始下雨了！今（13）日下午開始，鋒面逼近和午後熱對流發展，中部以北、宜蘭花蓮都出現明顯雨勢，前中央氣象局局長鄭明典稍早也提及，台灣附近出現一團「比較會下雨的雲」，隨著鋒面逐漸移入，雨勢將會在今晚至明天清晨來到最大。
鄭明典今天中午透過臉書分享衛星雲圖，圖中可見，台灣西方有水氣豐沛的雲，顏色呈現鮮豔的紅色，鄭明典強調「這種雲比較會下雨」，因為尖尖的雲型，色階變化比較大的區域受到雨勢影響較嚴重，不過台灣在「雲的尾巴」，雖然還是可能受雨區影響，但不是雨勢最大的區域。
中央氣象署預報員林定宜則解釋，鄭明典分享的雲圖，時間是今天中午左右，當時水氣多以中層為主，因此台灣上空雖然不斷有雲，但降雨還沒那麼明顯；不過鋒面在午後已經來到台灣北部，加上午後熱對流的影響，苗栗以北、宜蘭花蓮明顯變天，時雨量大約落在5毫米左右。
林定宜提醒，今晚鋒面會持續往南壓過台灣，一直到明天清晨，會是北台灣雨勢最劇烈的時段，要注意局部大雨的發生；明天白天南台灣也將出現雨勢，但由於並非「西南氣流」帶來的豐沛水氣，因此預估南部降雨有限。
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林定宜提醒，今晚鋒面會持續往南壓過台灣，一直到明天清晨，會是北台灣雨勢最劇烈的時段，要注意局部大雨的發生；明天白天南台灣也將出現雨勢，但由於並非「西南氣流」帶來的豐沛水氣，因此預估南部降雨有限。