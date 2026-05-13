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三星罷工協商破局 損失可能達40兆韓元

三星電子工會為何罷工？

三星罷工影響 SK海力士股價持續被看旺

韓國政府可能出手？

三星電子第二輪勞資協商再度破局，工會宣佈將如期啟動總罷工，距離罷工時間5月21日起至6月7日僅剩八天的時間，若真的罷工18天，可能將造成40兆韓元損失，韓媒指出，已有部分聲浪指出，政府可能動用「緊急調整權」，出動強制力介入。根據韓聯社與路透報導，三星電子工會與資方自12日上午10時到13日凌晨3時進行了長達17個小時的談判，最終未能達成協議，工會方面要求資方確保績效獎金發放標準公開透明，並廢除績效獎金上限，但均未被採納。工會預告將於21日如期展開罷工，目前已有4.1萬名工會成員表明參加罷工的意願，但考量資方談判態度，參加人數仍可能進一步增加至5萬人以上。由於三星罷工可能造成韓國經濟損失達到40兆韓元，這場潛在罷工所引發的不安情緒瀰漫至韓國政府，韓國召開了相關部會的緊急會議。總理金民錫在會中指示政府密切管理局勢，確保工會與管理層之間的對話能夠持續，避免演變成罷工局面。三星電子與競爭對手SK海力士之間巨大的獎金差距，讓員工感到憤怒，回溯至去年 9 月，SK海力士在向輝達供應 AI 晶片用的高頻寬記憶體（HBM）方面，搶先三星一步，接受了工會提出的薪資改革要求，其中包括取消獎金上限。這進一步加劇了三星員工的不滿，並引發工會會員人數激增。目前工會成員已超過 9 萬人，占三星韓國員工總數的 70% 以上。隨著 AI 熱潮帶來創紀錄的獲利，員工的不滿情緒也進一步升高。工會要求取消目前設定為年基本薪資 50% 的獎金上限、將年度營業利潤的 15% 分配為獎金，以及更明確說明獎金的計算方式。工會代表指出，三星僅提出一次性績效獎金支付方案，且僅適用於 2026 年，並拒絕工會要求全面改革薪酬制度以及將相關變更延續至今年之後的要求。三星電子作為全球最大的記憶體晶片製造商，同時也是人工智慧晶片的重要供應商，在上週成為繼台積電之後，第二家市值突破 1 兆美元的亞洲企業。然而，三星電子今日股價一度重挫高達 6%，在部長級會議消息傳出後，股價後來轉為上漲 1%。競爭對手SK海力士股價則飆升 7%，原因是市場認為其可能從三星的勞資困境中獲利，以及外界預期公司可能將於今年稍晚赴美上市。韓聯社指出，已有觀點預測，韓國政府可能考慮行使緊急調整權。《工會及勞動關係調整法》第76條規定，若勞動爭議行為存在嚴重威脅國民日常生活和經濟之虞，雇傭勞動部長官可行使緊急調整權，禁止爭議行為30天，並啟動中央勞動委員會的調解和仲裁程式。韓國罷工歷史上，政府共行使過4次緊急協調權，分別是1969年的造船公社罷工、1993年的現代汽車公司罷工，以及2005年的兩次航空業罷工。