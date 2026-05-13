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▲《陽光女子合唱團》在台票房創下驚人佳績，主題曲入圍金曲獎。（圖／台灣大哥大提供）

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右）作詞的主題曲〈幸福在歌唱〉入圍金曲獎，期待翁倩玉（左）等演員有機會被電影獎青睞。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》在台上映經過不少戲劇化的轉折，第一個入圍的大獎竟是音樂界的金曲獎。（圖／壹壹喜喜提供）

全台票房賣破7.74億的《陽光女子合唱團》，主題曲之一〈幸福在歌唱〉入圍37屆金曲獎年度歌曲，導演林孝謙表示，從15年前《與愛別離》開始，每一部自己電影的主題曲都是自己創作歌詞，平常也斜槓作為唱片公司的簽約作詞者，熬了15年總算走到這裡，真的很開心。金曲獎的年度歌曲獎，過去就有《當男人戀愛時》的〈愛情你比我想的閣較偉大〉等電影歌曲獲獎，《陽光女子合唱團》在台賣破國片史上票房數字紀錄，A-Lin演唱的〈幸福在歌唱〉感動不少觀眾，獲得提名也不讓人意外。林孝謙寫了15年歌詞，首度和金曲結緣，喜悅之餘也期望片子接下來在台北電影獎、金馬獎能夠有好成績。他回應道：「『陽光女子合唱團』是部關於音樂與愛的電影，在音樂類的殿堂獲得肯定是件最美好的事。 從2011年『與愛別離』開始，每一部電影主題曲都是我自己創作歌詞，平常我也以華納簽約作詞人的身分為人寫歌詞，一路到現在15年。 每一次的嘗試，每一次的努力都帶我走到這裡。」《陽光女子合唱團》從推出到現在，戲劇化的歷程不輸給片中情節，從最初上映時觀眾稀稀落落，到兩週後因為「很好哭」口碑傳出、網上造成熱烈話題，掀起「全民觀影」運動，賣座數字一路飆破1億、2億，到衝破《海角七號》保持了18年的票房紀錄，接著在農曆春節賣座還比新片更好，卻在飆破7億多之後，突然風向翻轉。關鍵就在該片前進中國上映時，官方微博被寫上「中國台灣」的字樣，儘管大多數的台灣影片到了當地上映都會被這樣標榜，《陽光女子合唱團》樹大招風，被政客當成攻擊目標，一些狂熱者也開始改變態度，網上突然砲火猛烈，到現在片子演過了母親節，全台首輪戲院仍有場次，卻已經很少聽到相關消息，直到金曲獎入圍名單公布。林孝謙表示最近收到很多鼓勵，而製作〈幸福在歌唱〉的陳建騏，也獲金曲獎最佳單曲製作人提名，他們合作16年，能一起以《陽光女子合唱團》入圍，林孝謙非常開心。本週五（15日）台北電影獎就會宣布入圍名單，《陽光女子合唱團》應該仍會是被注意的焦點，林孝謙期待演員們能夠有上台的機會。