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▲2025 年台北市前十大吸金商圈房市價量統計。西湖商圈受惠於 AI 產業聚落磁吸效應，半年產值衝破 4,700 億元居首，房價單價平均約 75 萬元，為科技人才入主北市的高 CP 值選擇。（圖／永慶房產集團提供）

誰才是台北市真正的「吸金王」？永慶房產集團盤點 2025 年上半年台北市商家總營業額最高的十大商圈，結果出乎意料 。位居冠軍的並非傳統認知的信義計畫區，而是坐擁 AI 產業聚落的「西湖商圈」，2025 上半年總營業額高達 4,721 億元，產值斷層領先 。更令購屋族關注的是，該區周邊住宅平均單價落在 75 萬元，在北市十大指標商圈中，價格顯得相當親民 。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，西湖商圈之所以能奪下吸金王寶座，主要受惠於企業總部營收納入計算，該區擁有台達電全球總部與輝達（NVIDIA）研發中心坐落 。強大的科技聚落創造了驚人產值，更磁吸大量高薪人才移入，強勁的就業動能轉化為紮實的購屋需求 。對於想就近入主高薪產業聚落的科技新貴而言，西湖商圈目前 7 字頭的單價是極具 CP 值的選擇 。除了高產值的科技聚落，具備低總價優勢的成熟商圈更受首購族青睞 。觀察數據發現，「中山商圈」2025 年成交量高居十大商圈之冠，平均總價約 1,865 萬元，是榜上唯二低於兩千萬門檻的指標區域 。陳金萍分析，中山商圈以農安街、雙城街為軸心，具備全天候生活機能，由於產品規劃多以中小坪數為主，成功吸引預算有限的年輕首購族進場 。另一方面，位於市中心核心的「東區商圈」住宅單價已站上 106.5 萬元，正式突破百萬大關 。陳金萍認為，東區受惠大巨蛋營運與指標性都更案帶動，商業機能回流，也讓周邊房市雨露均霑 。同樣表現強勁的南京復興捷運站商圈，平均單價達 98.6 萬元，憑藉雙捷運交會優勢與龐大白領族群支撐，抗跌保值性極強，依然是高端換屋族群的不敗首選 。