誰才是台北市真正的「吸金王」？永慶房產集團盤點 2025 年上半年台北市商家總營業額最高的十大商圈，結果出乎意料 。位居冠軍的並非傳統認知的信義計畫區，而是坐擁 AI 產業聚落的「西湖商圈」，2025 上半年總營業額高達 4,721 億元，產值斷層領先 。更令購屋族關注的是，該區周邊住宅平均單價落在 75 萬元，在北市十大指標商圈中，價格顯得相當親民 。  

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🟡 科技紅利外溢：西湖 AI 聚落帶動 房價仍有 7 字頭

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，西湖商圈之所以能奪下吸金王寶座，主要受惠於企業總部營收納入計算，該區擁有台達電全球總部與輝達（NVIDIA）研發中心坐落 。強大的科技聚落創造了驚人產值，更磁吸大量高薪人才移入，強勁的就業動能轉化為紮實的購屋需求 。對於想就近入主高薪產業聚落的科技新貴而言，西湖商圈目前 7 字頭的單價是極具 CP 值的選擇 。  

▲2025 年台北市前十大吸金商圈房市價量統計。西湖商圈受惠於 AI 產業聚落磁吸效應，半年產值衝破 4,700 億元居首，房價單價平均約 75 萬元，為科技人才入主北市的高 CP 值選擇。（圖／永慶房產集團提供）
▲2025 年台北市前十大吸金商圈房市價量統計。西湖商圈受惠於 AI 產業聚落磁吸效應，半年產值衝破 4,700 億元居首，房價單價平均約 75 萬元，為科技人才入主北市的高 CP 值選擇。（圖／永慶房產集團提供）
🟡 首購族天堂：1800 萬入主中山商圈 交易熱度冠全台

除了高產值的科技聚落，具備低總價優勢的成熟商圈更受首購族青睞 。觀察數據發現，「中山商圈」2025 年成交量高居十大商圈之冠，平均總價約 1,865 萬元，是榜上唯二低於兩千萬門檻的指標區域 。陳金萍分析，中山商圈以農安街、雙城街為軸心，具備全天候生活機能，由於產品規劃多以中小坪數為主，成功吸引預算有限的年輕首購族進場 。  

🟡 核心地段價值：東區單價衝破百萬大關 南京復興地段穩固

另一方面，位於市中心核心的「東區商圈」住宅單價已站上 106.5 萬元，正式突破百萬大關 。陳金萍認為，東區受惠大巨蛋營運與指標性都更案帶動，商業機能回流，也讓周邊房市雨露均霑 。同樣表現強勁的南京復興捷運站商圈，平均單價達 98.6 萬元，憑藉雙捷運交會優勢與龐大白領族群支撐，抗跌保值性極強，依然是高端換屋族群的不敗首選 。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...